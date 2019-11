Calciomercato Juventus | stop alla cessione! La società conferma | “Notizia inventata”

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 20 novembre 2019)- Mercato Juve pronto ad entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane, sia per quel che riguarda il mercato in entrata, sia per quel che riguarda il possibile capitolo cessioni. Nelle ultime settimane, proprio per quel che riguarda il capitolo addii, dal Portogallo è rimbalzata la notizia del forte interessamento del Benfica nei confronti di Perin. Un nuovo tentativo lusitano dopo l’affare sfumato nel corso della scorsa estate., secca smentita del Benfica: “Notizia inventata” Il Benfica, tramite i proprio canali ufficiali, ha colto l’occasione per smentire totalmente il possibile affondo per Perin, chiudendo di fatto le porte all’attuale estremo difensore bianconero. Perin, dal canto suo, potrebbe comunque lasciare la Juve a gennaio per tentare di recitare nuovamente una nuova parte da protagonista. Leggi ...

