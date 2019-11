Sempre più piccioni con le zampe mozzate | la colpa involontaria? E’ dei parrucchieri

Allan è Sempre più lontano da Napoli : Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Allan sarebbe sempre più lontano da Napoli e spera ancora nella chiamata del PSG. Le polemiche su Allan, in merito all’ammutinamento, non si sono ancora placate. D’altronde il brasiliano, che sta duramente lavorando a Castel Volturno, è stato tra quelli che più ha alzato la voce negli spogliatoi dopo il Salisburgo e adesso attende la multa di Aurelio De Laurentiis. Dal club stanno ...

In Italia Sempre più case in legno - settore in controtendenza : RIVA DEL GARDA - Circa 3.200 case in legno costruite nel solo 2018, pari al 7,1% delle abitazioni, cui vanno aggiunti gli edifici non residenziali

L’Italia di Mancini centra la striscia più lunga di Sempre e passa come testa di serie : L’Italia è pronta a vivere da testa di serie il sorteggio per l’Europeo, dopo essersi presa anche gli applausi dello

Gaza - tregua Sempre più traballante : 7.00 Tensioni nella Striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha colpito obiettivi di Hamas e la tregua appare sempre più a rischio. I raid sono avvenuti a seguito del lancio di razzi dalla Striscia. Il quotidiano Haaretz ricorda come Hamas fosse finora rimasta fuori dai combattimenti avvenuti in settimana tra le forze israeliane e la Jihad islamica. Negli attacchi dei giorni scorsi sono morti 32 palestinesi, mentre la Jihad ha lanciato ...

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - Sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

Le proteste in Libano sono Sempre più forti : (foto: Getty Images/Joseph Eid) È ormai passato un mese da quando in Libano sono iniziate delle ingenti proteste antigovernative. La situazione negli ultimi giorni, con scontri fra manifestanti e polizia, è diventata incandescente e non accenna a migliorare. I media locali parlano infatti di grandi tumulti, come non se ne vedevano da tempo e con gravi conseguenze per tutta la popolazione. Dopo le banche e le scuole nei giorni scorsi, oggi anche ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : lampo di Bottas che precede le Ferrari. Tracciato Sempre più asciutto a Interlagos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Si lancia anche Albon, primo tentativo ufficiale anche per la Red Bull, mentre il compagno Verstappen è ancora tranquillo. 16.10 Venti minuti al termine. Hamilton degnerà il pubblico di un tempo o si è già rassegnato ad aspettare le FP2? 16.07 Cambiata l’ala posteriore sulla SF90 di Leclerc. La versione con un profilo più a cucchiaio, leggermente più scarica, è stata sostitita da ...

Made in Italy : Sempre più olio spagnolo - mercato italiano ko : E’ invasione di olio d’oliva spagnolo con le importazioni che nel 2019 crescono in quantità del 48% con gravi ripercussioni sul mercato e sull’Uliveto Italia. A denunciarlo è la Coldiretti sulla base di un’analisi sui nuovi dati Istat relativi al commercio estero che evidenziano come il settore olivicolo vada in netta controtendenza rispetto al surplus commerciale fatto registrare a livello generale. Nei soli primi otto mesi dell’anno sono ...

Sci alpino – Pattuglia azzurra Sempre più numerosa per la tappa di Coppa del Mondo di Copper Mountain : Elena Curtoni e le sorelle Delago volano in America: cresce la Pattuglia azzurra di Cdm a Copper Mountain Si arricchisce la Pattuglia italiana presente a Copper Mountain sulle nevi americane. Il prossimo 18 novembre, infatti, arriveranno negli USA tre atlete della squadra femminile di Coppa del Mondo polivalenti ossia Elena Curtoni, Nicole Delago e Nadia Delago. Quest’ultime, che si alleneranno fino al 30 novembre in compagnia degli ...

Diventa ingegnere elettronico a 9 anni : "È il più giovane laureato di Sempre" : Si chiama Laurent Simons, ha 9 anni ed è laureando in Ingegneria Elettronica. Non si tratta di un errore di cifre, ma del caso di un bambino prodigio che, vantando un Quoziente Intellettivo pari a 145, si accinge a conseguire una laurea da record. Lo riporta la CNN.Il bambino, di origine belga, il prossimo dicembre conseguirà la laurea in ingegneria elettronica presso l’Università di Eindhoven, a soli 9 mesi ...

Sondaggi elettorali - la fiducia degli italiani nel governo diminuisce Sempre più : Rispetto a fine settembre, i giudizi positivi sul governo sono andati calando e dalle ultime stime si sono fermati a 24 punti contro i 54 della parte di elettorato che afferma invece di non avere alcuna fiducia nell'esecutivo attuale. Alla domada se si pensa che sia stato un bene far nascere il governo giallorosso, il 54% degli intervistati ha risposto negativamente e solo il 28% ha detto sì. Il 18% ha preferito non rispondere.Continua a leggere

L'esperto : Sempre più cicloni - siamo come i Tropici : Che il clima fosse cambiato ce ne siamo accorti tutti e gli studi degli esperti non sono confortanti: i cicloni che ci hanno interessato negli ultimi giorni non saranno più una rarità ma una regola. Parola di Salvatore Pascale, climate scientist alla Stanford University della California e studioso dei medicanes, i cicloni tropicali del Mediterraneo. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, L'esperto afferma che dovremmo abituarci ed imparare ...

Piccoli aggiustamenti di branding nell’ultima beta di WhatsApp - mentre la modalità scura è Sempre più vicina : La nuova beta 2.19.331 di WhatsApp aggiunge il nuovo logo di Facebook nel footer dell'app L'articolo Piccoli aggiustamenti di branding nell’ultima beta di WhatsApp, mentre la modalità scura è sempre più vicina proviene da TuttoAndroid.

Apple MacBook Pro 16 : tastiera rinnovata - più potenza e lo schermo Retina “più grande di Sempre” : Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro 16, la punta di diamante della linea portatile espressamente progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti e della clientela più esigente. Il design è rimasto invariato rispetto al precedente modello da 15 pollici – per altro scomparso dal listino. Tre gli elementi chiave: un display Retina da 16 pollici, prestazioni fino all’80% più veloci e nuova Magic Keyboard. Il pannello Retina di ...