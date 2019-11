Il fascino dei vini longevi | 30 grandi bianchi da bere dai 5 ai 20 anni

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) Muller Thurgau Feldmarschall Von Fenner, Tiefenbrunner, Alto AdigeVulcaia Sauvignon fumé, Inama, VenetoCervaro della Sala, Marchesi Antinori, UmbriaAppius 2015, San Michele Appiano, Alto AdigeSan Paolo Castelli di Jesi, Pievalta, MarcheRè nano Riesling, Olmo Antico, LombardiaChardonnay Troy, Cantina Tramin, Alto AdigeCuvée secrète, Arnaldo Caprai, UmbriaJalè Tenuta Ficuzza 2017, Cusumano, SiciliaKonrad Oberhofer Vigna Pirchschrait, Tenuta Hofstätter, Alto Adige Hey French, Pasqua, VenetoGrand Cru Terre Siciliane, Tenuta Rapitalà, SiciliaBianco Breg 2011, Gravner, Friuli Venezia GiuliaTrebbiano d'Abruzzo, Emidio Pepe, AbruzzoEfeso Val di Neto, Librandi, CalabriaPomino Bianco Riserva Benefizio, Marchesi Frescobaldi, Toscana 2006 Pinot bianco, Cantina Terlano, Alto AdigeBrazan Collio 2016, I Clivi, Friuli Venezia GiuliaMaso Toresella Bianco Cuvée 2017, Cavit, TrentinoUccelanda ...

promo_s_ : ?? 11.11 coupons and deals aliexpress - LMontresor : @Drittorovescio_ @VauroSenesi Visto che la memoria non ha durata.. Caro Vauro... Tu parli sempre dei fasci e ti sco… - _minaerva : @Kariswhoo NE ERO CERTA Lui bravissimo, uno dei migliori in assoluto, ma brutto brutto nonostante compensi con il fascino e l'eleganza -