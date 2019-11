Udite | udite | Amazon Music Unlimited a un prezzo da non perdere per 4 mesi

Ascolti TV Social AUditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topic Numeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con ...

Ascolti tv - dati AUditel lunedì 11 novembre : la replica de Il Commissario Montalbano senza rivali : Ennesima vittoria de Il Commissario Montalbano che con l’episodio “Il sorriso di Angelica” in replica su Rai1 vince il prime time di lunedì 11 novembre con 4.768.000 telespettatori pari al 21,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 telespettatori pari al 14.1% di share. Sulla terza rete, salgono gli Ascolti delle inchieste di “Report”: ...

Analisi AUditel del pomeriggio di lunedì 11 novembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva di Beautiful su Canale 5 al comando attorno al 18% di share, poi toccata e superata dalla curva verde dei Tg Regionali, mentre la curva di Vieni da me scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share per tutto il pomeriggio. Decollo poi della curva di Canale 5 con Uomini e donne fin verso il 25% di share, mentre la curva dello Sportello di Forum si ferma sotto ail 10% di share, cosi come la ...

Flavio Insinna a Blogo : "Felice per ascolti L'Eredità - AUditel non mi fa dormire" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Prodigi - La musica è vita, in onda su Rai1 mercoledì prossimo, Blogo ha rivolto alcune domande a Flavio Insinna. È stata l'occasione per chiedere conferma delle indiscrezioni che lo vorrebbero nel cast del nuovo programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato in veste di giudice:Se chiama Milly, uno va sempre.prosegui la letturaFlavio Insinna a Blogo: "Felice per ...

Ascolti TV | Social AUditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record nel trending topic, Stasera tutto è possibile al secondo posto Live Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale ...

Ascolti tv - dati AUditel domenica 10 novembre : testa a testa tra Nozze romane e La caccia Monteperdido : Il prime time di domenica 10 novembre vede un testa a testa tra il film ‘Nozze romane’ su Rai1 con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca, visto da 2.554.000 telespettatori (share 11.3%) e l’esordio della serie ‘La caccia. Monteperdido‘ su Canale 5 che registra 2.544.000 (share 11.65). Ascolti tv prime time Su Rai2 record di stagione per Fabio Fazio: il settimo appuntamento di Che Tempo che fa + Il Tavolo ha ottenuto i ...

Ascolti TV | Social AUditel 9 novembre 2019 : Tu si que vales è padrone del sabato sera - boom di Tweet per i conduttori : Social Auditel 9 novembre 2019: Tu si que vales primo trend italiano, i conduttori vanno in tendenze con numerosi Tweet Tu si que vales, campione di Ascolti tv del sabato sera, continua a rendere con ...

Ascolti tv - dati AUditel giovedì 7 novembre : il ritorno di Adriano Celentano non premia il cartone : Il ritorno di Adriano Celentano (che lancia pure una frecciatina al pubblico) non arresta la cavalcata vincente di Un passo dal cielo. La fiction di Rai 1 infatti ottiene con la nona puntata della quinsta stagione in onda giovedì 7 novembre il 20% di share, mentre Adrian Live su Canale 5 totalizza il 15.4%, mentre il cartone Adrian scende al 10.4%. Ascolti tv prime time Su Rai3 A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà ottiene il 4.7%, Dritto ...

Analisi AUditel della serata di giovedì 7 novembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 19% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Viva Raiplay al comando fin verso il 23% di share, quindi abbiamo la ...

Ascolti TV Social AUditel 7 novembre 2019 : Adrian la Serie il ritorno di Adriano Celentano vale più di 8.500 Tweet - XFactor primo trend : Social Auditel 7 novembre 2019: Adrian raggiunge 8.500 Tweet XFactor 13 supera i 10.000 ritorno positivo sui Social per Adrian la Serie. Celentano va al secondo posto nelle tendenze con +8.500 Tweet con ...

Udite - Udite : Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone : Il Samsung Galaxy A71 5G potrebbe essere lo smartphone pensato per riconquistare il mercato cinese L'articolo udite, udite: Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone proviene da TuttoAndroid.

Ascolti TV | Social AUditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...

Ascolti TV | Social AUditel 4 novembre 2019 : Non è la D’Urso primo trend italiano del lunedì sera : Social Auditel 4 novembre 2019: Non è la D'Urso programma più seguito del lunedì sera, Fiorello primo trend del prime time con Viva Rai Play Secondo lunedì per Non è la D’Urso che si conferma prima tendenza nel trending topic italiano oltre che unico trend mondiale della serata. L’hashtag ...

Ascolti TV | Social AUditel 2 novembre 2019 : Tu si que vales avanti - Maria ed Emma Marrone boom nel trending topic : Social Auditel 2 novembre 2019: Tu si que vales primo trend dopo la partita, segue Ulisse. Maria (De Filippi) in tendenza con oltre 150.000 Tweet, Emma tocca i 50.000 Continuano gli Ascolti tv record ...