Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Waterboarding, CIA, terrorismo post 11 settembre 2001. Per chi è già sintonizzato su questa lunghezza d’onda storico politica The(anzi The Torture, con la parola “torture” cancellata dal titolo) è un film da non perdere. Un aggiornamento profondo e stratificato su come l’intelligence Usa autorizzò una larga quantità di nuove pratiche di(tra queste alcune hanno portato perfino alla morte dei prigionieri) per estorcere informazioni di sicurezza nazionale, evitare nuove attacchi terroristici, e rintracciare possibili colpevoli delle stragi precedenti. È sulle cosiddette “tecniche avanzate d’interrogatorio” che indaga il giovane idealista Dan Jones (Adam Driver) su richiesta della senatrice Feinstein (Annette Bening) a sua volta a capo di una commissione sestetto di tre deputati democratici e tre repubblicani. Per chi non lo ricordasse, siamo a metà del primo ...

dinamo_sassari : #TORDSS ?? ROAD WIN ?? I giganti conquistano il game4 di @BasketballCL, battuto @TwardePierniki per 113-95 ?? Game re… - daily_k_drama : Ahn Gil Ho produttore di 'Stranger' e 'Memories of the Alhabra' si è riunito con la scrittrice Ha Myung Hee di 'Doc… - TutteLeNotizie : The Report, così gli Usa “istituzionalizzarono” la tortura. Steven Soderbergh produce un… -