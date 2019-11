Due maestre d' asilo arrestate per maltrattamenti | i piccoli si coprivano il viso quando

Cosenza - bimbi tra i 3 e i 5 anni picchiati e umiliati in classe : arrestate Due maestre : Due maestre di un asilo privato di Cariati, in provincia di Cosenza , sono state arrestate con l'accusa di aver maltrattato bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni . Le indagini sono partite da alcune segnalazioni anonime e confermate dalle immagini riprese da una telecamere di videosorveglianza: in alcune di queste, si vedrebbero i bimbi coprirsi il volto con le braccia alla vista delle insegnanti.Continua a leggere

Cesano Maderno - maltrattamenti in classe : Due le maestre indagate : Il fenomeno dei maltrattamenti in ambito scolastico non sembra diminuire nel nostro Paese. Le indagini compiute dai carabinieri di Cesano Maderno (MB) hanno infatti portato alla luce un nuovo caso e permesso di capire cosa accadesse quotidianamente nella scuola per l'infanzia Luigi Calastri del piccolo comune brianzolo. L' Arma ha ritenuto necessario fare ricorso ad intercettazioni audio e video dalle quali sono emerse una serie di violenze ...

«Maestre - ricordate : i nostri figli adottati sono nati Due volte» : Quando il piccolo S. è stato adottato ed è arrivato in Italia, aveva 6 anni. Aveva vissuto in un istituto, nel Paese dell’Est dove era nato, e nessuno aveva mai preparato una torta di compleanno per lui o chiesto il suo aiuto per addobbare l’albero di Natale. S., praticamente, non era nemmeno mai stato abbracciato. Non parlava italiano e non conosceva le regole dello stare in società. «Era un sopravvissuto», ci racconta il suo papà. ...