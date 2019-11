Nassirya | Tajani | ‘onore a caduti e omaggio a soldati impegnati in missione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Il 12 Novembre 2003 rappresenta una delle giornate più buie degli ultimi anni. Idie tutti coloro che hanno perso la vita in missione, in nome di ideali di pace e giustizia, non saranno mai dimenticati. Oggi onoriamo il loro ricordo e rendiamoa tutte le Forze Armate impegnate in operazioni umanitarie e di pace, che dimostrano ovunque un altissimo esempio di ciò che significa essere italiani. Orgogliosi di voi”. Lo scrive su Facebook Antonio, vicepresidente di Forza Italia e presidente della commissione Affari costituzionali al Parlamento europeo. L'articolo, ‘onore ain missione’ CalcioWeb.

