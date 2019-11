L’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 5 destinata a far discutere | Francesco rischia la

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Ottobre 2019 : L’ultimatum di Jean Pierre a Gemma Galgani! : Oggi a Uomini e Donne Over Gemma Galgani regala un enorme peluche a Jean Pierre. La dama si scioglie in lacrime quando scopre che lui si sente con un’altra signora! Continua il confronto tra Ida e Riccardo. Armando non riesce proprio a starsene zitto. Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Ottobre 2019: L’ultimatum di Jean Pierre a Gemma Galgani! ...

L’ultima puntata di Imma Tataranni tra la morte di Don Mariano e il malore di Pietro : anticipazioni e video 26 ottobre : Purtroppo il momento è arrivato e domani sera dovremo salutare Vanessa Scalera e la sua Imma Tataranni. La fiction si avvia verso il finale di stagione che si preannuncia già al cardiopalma come si può vedere dal video rilasciato dalla Rai come anticipazioni dell'ultima puntata di domani, 27 ottobre, dal titolo Dalla parte degli ultimi. Il video mostra i primi dieci minuti dell'ultima puntata di Imma Tataranni e ancora una volta è un ...

Rocco Schiavone 3 : anticipazioni delL’ultima puntata : Rocco Schiavone 3: cosa succederà nella quarta puntata? Anche la terza stagione di Rocco Schiavone è quasi giunta al termine. L’ultimo episodio infatti andrà in onda mercoledì 23 ottobre. Riuscirà il protagonista a trovare il colpevole dell’omicidio di Favre? Cosa si nasconde dietro la morte dell’uomo di Saint-Vincent? Secondo il vice questore di Aosta la […] L'articolo Rocco Schiavone 3: anticipazioni dell’ultima ...

Rosy Abate : è successo dopo L’ultima puntata. Una doccia fredda per Giulia Michelini : Niente da fare per Rosy Abate 2: nella sfida settimanale tra Tale e quale show 2019 e la fiction targata Mediaset, vince il programma di Rai Uno. Numeri da capogiro per entrambi i programmi, certo, è stato praticamente un testa a testa continuo quello tra la trasmissione di Rai Uno condotta da Carlo Conti e la serie che ha come protagonista Giulia Michelini: nell’ultima settimana di sfida è Conti a vincere superando i 4 milioni di spettatori e ...

Rosy Abate - mail bombing contro Taodue per salvare il personaggio. Pietro Valsecchi : “Stiamo rimontando il finale delL’ultima puntata” : “Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi”. Così Pietro Valsecchi, produttore della seconda stagione di “Rosy Abate”, la fiction campione d’ascolti su Canale 5, risponde alle migliaia di fan che stanno bombardando di mail le caselle di posta della Taodue, la casa di produzione della serie. “Appena si è sparsa la voce che l’ultima puntata che sarà ...

Rosy Abate 2 - preparatevi al colpo di scena : ecco cosa accadrà nelL’ultima puntata : Venerdì 11 ottobre, Canale5 manderà in onda la quinta ed ultima puntata della serie televisiva ‘Rosy Abate 2‘. L’acclamatissima fiction con Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, si prepara a salutare il pubblico. Attualmente non si sa nulla riguardo una terza stagione, dunque non resta che godersi il gran finale. Rosy Abate deciderà di attuare un piano disperato per annientare il suo nemico Antonio Costello. In questo frangente deciderà di agire ...

Choc a Non è l’arena : è successo durante L’ultima puntata. Massimo Giletti : “Sono sconvolto” : Nella puntata andata in onda domenica 29 settembre è stata proposta un’inchiesta sulla prostituzione minorile che ha lasciato tutti senza parole. Nella puntata si è parlato del fenomeno, che “funziona” alla grande anche online. In Italia, secondo il VII Rapporto CRC 2014-2015 (Convention on the Rights of the Child, sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia), la situazione della prostituzione ...

C’è un riferimento al principe Harry nelL’ultima puntata di “Suits” : Meghan Markle è stata una delle protagoniste della serie The post C’è un riferimento al principe Harry nell’ultima puntata di “Suits” appeared first on News Mtv Italia.

X Factor 13 - le immagini delL’ultima puntata di Auditions. Ora si fa sul serio : ecco le squadre assegnate ai quattro giudici : Ora si fa sul serio. Con la terza e ultima puntata di Auditions, si è conclusa la prima fase di selezione dei talenti per X Factor 2019, il talent show di Sky prodotto da Fremantle (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Alessandro Cattelan ha svelato le categorie assegnate ai quattro giudici: Mara Maionchi guiderà la squadra degli Over, Samuel quella dei Gruppi, a Sfera Ebbasta le Under Donna, mentre Malika Ayane avrà gli Under Uomini. Giovedì 3 ...

Matrimonio a prima vista 4 - Federica e Fulvio si tolgono le fedi : cosa accadrà nelL’ultima puntata? : Penultima puntata della quarta stagione di Matrimonio a prima vista, programma in onda su Real Time che sta coinvolgendo sempre di più il pubblico arrivando a tenere incollati allo schermo 1.021.000 spettatori. Il 2 ottobre andrà in onda finale di stagione in cui le tre coppie (CHI SONO GLI SPOSI) che hanno partecipato all’esperimento diranno se vogliono annullare il Matrimonio o rimanere insieme, ma già alcuni segnali di come andranno le ...