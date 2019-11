Where The Water Tastes Like Wine | la surreale avventura narrativa è in arrivo su console

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 11 novembre 2019) Dim Bulb Games e Serenity Forge hanno annunciato cheThearriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 29 novembre (via Gematsu).Per chi non lo sapesse, si tratta di ungioco dibasato sulla storia, che vanta la presenza di Dave Fennoy (Afterparty, Gears 5, The Walking Dead), Cissy Jones (Destiny 2, Firewatch, Life Is Strange), Kimberly Brooks (Mass Effect, Lollipop Chainsaw, BioShock Infinite) e Sting nel cast vocale. Lo stile artistico sorprendente e disegnato a mano diTheanima le storie che i suoi personaggi racconteranno mentre il giocatore attraversa i folcloristici Stati Uniti dell'era della depressione. Leggi altro...

