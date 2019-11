Spunta il labiale di Ronaldo mentre esce dal campo

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 11 novembre 2019)– Stando ad una ricostruzione dell’opinionista Massimo Brambati Cristianosi sarebbe rivolto verso Sarri con una frase non proprio “sportiva”.– Le dichiarazioni di Brambati a 7 Gold: “Un’ amica portoghese mi ha rivelato ciò che ha dettouscendo dal terreno di gioco. “Figlio di putt***a” è ciò che è scappato verso il proprio allenatore. E’ evidente che l’asso portoghese non ha digerito la doppia sostituzione nel giro di pochi giorni. La Juventus ha già deciso come intervenire nei confronti del suo numero 7. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Gli azzurri stanno pensando ad una conferenza stampa Buffon parte lesa in una truffa legata ai bitcoin: “Agirò per vie legali” Errori arbitrali – Juventus ed Udinese favorite, Napoli in pari De Laurentiis ha ...

infoitsport : Cristiano Ronaldo, infuriato dopo la sostituzione: spunta il labiale diretto a Sarri - Italia_Notizie : Cristiano Ronaldo, infuriato dopo la sostituzione: spunta il labiale diretto a Sarri - TorinoFCPro : VIDEO | Izzo-Ronaldo, spunta il labiale con Doveri: 'Se lo facevo io era giallo' -