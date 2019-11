Prima di finire in orbita | gli astronauti si allenano nelle grotte

Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) Lavorare in team in un ambiente inesplorato, in condizioni di sicurezza estreme e portando avanti esperimenti sull’habitat e sulle forme di vita microscopiche incontrate: è quello che potrebbero – in un futuro neanche troppo lontano – ritrovarsi a fare glisu mondi e asteroidi lontani dal nostro pianeta. Per prepararsi a questa eventualità, l’Esa ci riporta il training di alcuni membri dei prossimi equipaggi spazialiprofondità delledella Slovenia, condotto lo scorso mese di settembre nel corso della missione Caves (dall’inglese, appunto,, ma anche acronimo di Cooperative Adventure for Valuing and Exercising Human Behaviour and Performance Skills). Li riconoscete? Alcuni li avrete sicuramente già incontrati se seguite i nostri video a tema Iss: si tratta di Alexander Gerst dell’Agenzia spaziale europea, Joe Acaba e Jeanette ...

