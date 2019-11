Mangia pollo poco cotto e resta paralizzato dal collo in giù per via del batterio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019), rimanedalin giù, ma dopo un anno di riabilitazione correrà una maratona per beneficenza. L’incredibile storia è accaduta e continuerà il suo corso a Brighton, in Inghilterra. Ai primi di dicembre del 2018, il 38enne Richard Jackson si trovava a Londra. Durante una settimana di lavoro aveva pranzato e cenato in diversi ristoranti, quindi non è mai riuscito a risalire con precisione dove avesseto ilincriminato, ma i danni di quella carnecotta ingerita senza pensarci lo avevano portato 48 ore dopo ad una paralisi quasi totale del corpo che in un primo momento era parsa irreversibile. Dolori all’addome lancinanti prima di tutto, poi subito il blocco di braccia, mani e gambe. Quando Jackson venne ricoverato al St. Richard’s Hospital di Chichester le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate arrivando addirittura ...

