Schwazer torna ad allenarsi e punta ai Giochi di Tokyo 2020 | “Sono in forma | voglio

Alex Schwazer torna ad allenarsi. Il sogno è Tokyo 2020 : Alex Schwazer torna ad allenarsi per la marcia sognando le Olimpiadi di Tokyo 2020 in attesa di sviluppi giudiziari nell'intricata vicenda. È quanto apprende l'AGI da fonti vicine al campione olimpico della 50 km di marcia di Pechino 2008 attualmente squalificato per recidiva al doping. Come sostengono i legali di Schwazer, nel procedimento di incidente probatorio pendente davanti al Tribunale penale di Bolzano, il gip Walter Pelino "si stanno ...