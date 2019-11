Manovra | per Confprofessioni manca di coraggio e visione strategica

Manovra : Ascom Padova - rinviare lotteria scontrini per evitare figuraccia seggiolini : Padova, 8 nov. (Adnkronos) - "evitare di fare la figuraccia dei seggiolini. Ed evitare anche di costringere le imprese ad una corsa contro il tempo e contro la logica. Semplicemente – osserva il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin - mancano le condizioni per poter ipotizzare l'avvio

Manovra - rimborsi fino a mille euro per chi paga con carta e bancomat : Nel 2020 il governo si prepara ad incrementare il deficit di circa 16 miliardi rispetto all'andamento tendenziale, con l'obiettivo di avere una Manovra non restrittiva ed anzi leggermente...

Manovra : niente più Tasi per gli inquilini - in arrivo nuova Imu a carico dei proprietari : La Manovra 2020 spezza l'accorpamento tra Imu e Tasi. Il governo giallorosso taglia la Tasi, lascia l’Imu, un provvedimento che ha lasciato perplessi i proprietari degli immobili, i quali, dovranno versare da soli le imposte sui fabbricati, considerando che dal 1° gennaio 2020 gli inquilini non saranno tenuti più a pagare la Tasi, in quanto abolita. Tecnicamente nella riforma sulla casa presente nella Legge di Bilancio, non si dovrebbe spendere ...

Manovra : Buia (Ance) - ‘impegno concreto politica - misure mirate per riavviare macchina’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Sono anni che le manovre di finanza pubblica sacrificano gli investimenti destinati allo sviluppo in generale, con gravissime conseguenze per il Paese. Anche la Manovra di quest’anno non sembra discostarsi da tale impostazione. Ancora una volta, tra annunci e realtà, si rischia di avere un gap che l’Italia non può più permettersi. E’ ormai assodato che stanziare risorse è pressoché ...

Fiat-Lancia - Parte la campagna Manovra Perfetta : La Fiat e la Lancia hanno dato il via all'iniziativa Manovra Perfetta, con la quale le concessionarie applicheranno uno sconto del 22%, pari all'IVA.Di cosa si tratta. Lofferta commerciale riguarda lintera gamma dei veicoli della Casa torinese e tutte le versioni in commercio della Lancia Ypsilon: chi ne usufruirà potrà ottenere uno sconto pari al valore dellIVA sullacquisto di uno di questi modelli, per alcuni dei quali, come la Panda o la ...

Manovra : Governo studia la stretta sulle finestre di Quota 100 per ridurre le micro-tasse : Il testo della nuova Legge di Bilancio è approdato da alcuni giorni al Senato per iniziare l'iter parlamentare che dovrebbe portare alla conversione in legge definitiva. Tuttavia, sarebbero già allo studio alcuni correttivi per ridurre l'impatto della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Probabile dietro-front del Governo su micro-tasse Le tasse sulla plastica e sulle auto aziendali e l'inversione contabile negli appalti sono alcune ...

Sono una mamma caregiver e secondo me la Manovra fa troppo poco per i minori disabili : di Andreina Fidanza Dalle sei pagine della Legge di Bilancio inviate a Bruxelles Sono emersi quei provvedimenti che dovranno impattare positivamente sul futuro del Paese. Tra le varie misure elencate le principali riguarderanno gli anziani, la famiglia e la disabilità. Queste ultime dovrebbero avere risorse pari a 100 milioni per il 2020, a 265 per il 2021 e a 478 per l’anno 2022. Tre fondi distinti che si snoderanno tra la tutela per il ...

Manovra - che cosa cambia per proprietari di casa e inquilini : bonus facciate - detrazioni per chi ristruttura e fusione di Imu e Tasi : bonus facciate, rinnovo delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, ma anche per mobili ed elettrodomestici. E poi il rifinanziamento di 10 milioni nel 2020 per il fondo di garanzia prima casa che ha reso possibile l’accesso al mutuo di 147.029 richiedenti di cui il 56% di età compresa fra i 20 e i 35 anni. Ma soprattutto la fusione dell’Imu con la Tasi che graveranno entrambe sul ...

Manovra - stretta su Quota 100 - l?ipotesi per lo stop su plastica e auto : Dalla tassa sulla plastica al prelievo sulle auto aziendali, passando per gli appalti. Sulle tasse inserite nella Manovra il governo prepara una serie di marce indietro. Parziali o totali che siano,...

Manovra - Fioramonti : “3 miliardi per la scuola o lascio il posto a un altro. Basta con i vincoli delle ‘manine burocratiche’ - bisogna investire” : “Stiamo vivendo un momento storico e abbiamo un’occasione irripetibile: un governo progressista può e deve sincronizzare l’Italia sull’orologio delle nazioni più progredite, che da anni hanno già fatto quello che io provo a proporre. A partire da un finanziamento importante, continuo e puntuale a ricerca, università e scuola”. Così il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che lancia un ultimatum dalle pagine di ...

Manovra - Zingaretti : “Da Renzi operazione di basso livello - basta liti. Calenda? Ci dia una mano su crisi aziende” : “Nel governo ci sono troppe polemiche. Tutti i giorni si litiga e questo non va bene, perché abbiamo promesso agli italiani di dar loro una speranza contro l’odio. Si può governare insieme da alleati ma non si può governare insieme da nemici nemici, perché altrimenti c’è un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualità del governo”. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Dimartedì ...

Buoni pasto - che cosa cambia con la Manovra per chi usa quelli cartacei e per chi ha la tessera elettronica : In nome della tracciabilità, la legge di Bilancio per il 2020 prevede anche una stretta fiscale sui Buoni pasto cartacei a cui farà da contraltare un trattamento più favorevole per quelli elettronici. Il valore non imponibile cala infatti da 5,29 a 4 euro per i primi, mentre aumenta da 7 a 8 euro per quelli caricati su tesserina magnetica. Risultato: i dipendenti che per pagare il pranzo usano il carnet di ticket di carta saranno penalizzati ...

Manovra - le novità per le famiglie : dalla proroga del bonus bebè al congedo paternità di 7 giorni. C’è nuovo fondo per la disabilità : Siamo lontani dall’asilo nido gratis per tutti. Ma la legge di Bilancio per il 2020 contiene una serie di misure di sostegno soprattutto per le famiglie con redditi molto bassi. Alcune sono conferme, altre novità. E segnano un nuovo percorso che porterà all’Assegno unico per figli a carico, la misura di cui si è discusso fino all’ultimo: inizialmente prevista dal prossimo anno, poi slittata al 2021, salvo modifiche sarà la colonna portante del ...

"Addio tassa sulle auto aziendali e plastic tax rinviata" : la Manovra Pd-M5s perde pezzi : Potrebbe saltare secondo fonti d'agenzia la tassa sulle auto aziendali prevista in legge di bilancio. Si starebbe anche...