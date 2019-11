Cosa si sa della strage di mormoni in Messico

Ilva - Antonio Padellaro dalla Gruber alza bandiera bianca : "Cosa deve fare ora questo governo" : "Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non

Cosa sappiamo dell’esplosione della cascina in provincia di Alessandria : Si sta indagando per omicidio plurimo e crollo doloso, e i giornali scrivono che le ipotesi si concentrano sul proprietario dell'edificio e sul suo passato

Se hai capito qualCosa della Brexit - beato te : Chissà cosa racconteranno il libri di storia del prossimo secolo di questi anni politici dominati in Europa da Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea costata notti insonni (e parecchie poltrone) ai politici d’Oltremanica. Un pasticcio iniziato anni fa, a cui ancora sembra mancare una soluzione definitiva, tra rinvii, elezioni e dichiarazioni deliranti dei protagonisti. Per fare un po’ di chiarezza – o ...

Cosa dicono i risultati di Google della carriera di Daisy Ridley : Con il ruolo di Rey nella più contemporanea trilogia di Star Wars l’attrice britannica Daisy Ridley è salita alla ribalta globale: il publico l’ha scoperta, e l’industria del cinema pure. E anche su Google è cambiato tutto: la gente vuole sapere dove vive e se ha una gemella; i video che la vedono protagonista su YouTube raggiungono milioni di visualizzazioni e naturalmente l’uscita dei film della saga fa impennare le ...

Claudia Galanti e la morte della figlia Indila : «Non ho fatto fare l?autopsia - ho sbagliato. QualCosa non mi è chiaro» : Claudia Galanti e la morte della figlia Indila: ho sbagliato a non fare l'autopsia. «Quando Indila è deceduta, io ho detto no all'autopsia»: è questo il...

A che Cosa servono davvero le Lamborghini della Polizia : altro che "sfizio" : Magari ve lo siete domandato anche voi. A cosa servono agli agenti della Polizia di Stato le Lamborghini Huracán? Non solo...

The New Pope - ecco Cosa vedremo nella nuova stagione della serie tv - : Niccolò Sandroni The New Pope di Paolo Sorrentino racconterà il pontificato di John Malkovich e affronterà tematiche delicate. I nuovi episodi arrivano a gennaio su Sky Atlantic The New Pope segna il ritorno di Paolo Sorrentino alla regia della serie tv nata con il nome di The Young Pope. La serie tv co-prodotta da Sky, HBO e Canal+, inizialmente presentata come un racconto antologico, slegata quindi nelle sue stagioni, stando ...

Cosa si ottiene analizzando gli 11mila tweet della presidenza Trump : (foto: Robert Alexander/Getty Images) In un lungo articolo interattivo molto commentato in queste ore, il New York Times ha messo in fila tutti i messaggi postati su Twitter dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: dal giorno dell’insediamento alla Casa Bianca sono – nel momento in cui l’articolo è stato pubblicato, ma nel frattempo il numero è di certo già lievitato – 11.390, e il quotidiano statunitense li definisce “una ...

Formula 1 – Vettel consapevole dei punti deboli della Ferrari : “abbiamo capito di che Cosa abbiamo bisogno” : Sebastian Vettel soddisfatto a metà dopo la prima giornata di prove libere del Gp degli Stati Uniti: le parole del tedesco della Ferrari E’ andata in scena ieri la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di Formula 1. E’ stato Lewis Hamilton a piazzarsi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Quarto invece Sebastian Vettel ad oltre sei decimi dal britannico della ...

Cosa intendeva dire il Papa con il messaggio sulla cultura negativa della morte : La morte per comprendere la vita. Papa Francesco, nella solennità di tutti i Santi riprende la sua riflessione sulla morte rivolta ieri in un videomessaggio ai giovani di Scholas Occurrentes riuniti in Messico, per mettere in guardia sui messaggi veicolati con leggerezza sull'argomento. "In questi giorni, in cui, purtroppo, circolano anche messaggi di cultura negativa sulla morte e sui morti, invito a non trascurare, se possibile, una visita e ...

Jonathan Kashanian parla della sua religione : Cosa pensa di Halloween : Di che religione è Jonathan Kashanian, le parole dell’esperto di stile La puntata di oggi di Detto Fatto è stata molto speciale perché dedicata interamente alla festa di Halloween. Per questo motivo la Superclassifica di Jonathan Kashanian era a tema travestimenti. L’esperto di stile ha discusso con Bianca Guaccero dei vip e degli abiti che […] L'articolo Jonathan Kashanian parla della sua religione: cosa pensa di Halloween ...

Omicidio Luca Sacchi - Anastasiya scaricata dalla famiglia della vittima : "Cosa pensiamo di lei" : Ora anche la famiglia di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma la scorsa settimana, vacilla sulla sua fidanzata Anastasiya Kylemnyk. Chi è veramente la 25enne, bionda con viso d'angelo? È davvero la ragazza acqua e sapone che tutti pensavano essere oppure nasconde qualcosa? Il sospetto degli inquire

Seconda fase della beta EMUI 10 su 8 smartphone Huawei : Cosa sapere prima di aderire : L'annuncio è pubblico ed ufficiale e pure solo di poche ore fa: la beta EMUI 10 è disponibile per ben 8 nuovi smartphone Huawei. In questi giorni, sulle pagine di OM, sono state riportate importanti precisazioni sull'apertura al programma di test per device dal grande successo commerciale come il Huawei P30 Lite e il Mate 20 Lite. Ora dai canali social del brand giunge conferma assoluta del nuovo percorso senza limitazioni, a livello globale: ...

Che Cosa ha combinato Jovanotti? «Colpa della forza di gravità» : Jovanotti ogni tanto si dimentica di essere sulla terra. Così al 53enne capita di cadere, ma per fortuna stavolta non si è fatto (quasi) nulla. A raccontare «l’incidente di percorso» è stato lo stesso cantante che su Instagram mostra un suo primopiano del suo volto pieno di cerotti, a coprire un taglio sopra l’occhio destro. E anche qualche livido. «Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità e lei me ...