CorSera | Mancini dice no alla Nazionale per Balotelli

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nonostante l’appello del presidente della Figc Gabriele Gravina, Marionon tornerà in. Il Corriere della Sera scrive che il nome del centravanti del Brescia non sarà presente nell’elenco dei convocati che oggi dirameràtornerà a Coverciano solo quando avrà ritrovato la forma e avrà smesso di comportarsi in modo sbagliato. Farlo rientrare per un messaggio politico sarebbe un errore: deve meritarsi lasul campo. Dal punto di vista del gioco, scrive il quotidiano,non è ancora convinto di. I due gol segnati con la maglia del Brescia non sono bastati. “In campo si muove poco ed è troppo nervoso. Il dito medio mostrato agli ultrà dell’Inter, scatenando la loro poco edificante reazione, non è piaciuto”. L'articolonoper...