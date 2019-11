LIVE Sinner-Humbert 3-4 1-2 | NextGen Finals 2019 in DIRETTA | il francese serve in maniera

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Ace del. 40-30riesce a muovereche non trova il campo con il rovescio in back. 40-15 Altra prima radente del nativo di Metz. 30-15 Tiene lo scambioche ancora una volta non trova il vincente, esagerando. 15-15 Goffo tentativo di diritto di: palla fuori. 15-0senza paura e senza pressioni: diritto a tutto braccio in diagonale. 1-1 Prima ad uscire ed equilibrio a Milano. 40-15 Ottimo diritto profondo del: sta soffrendo sul rovescio. 40-0 Buona prima dell’azzurro. 30-0 Come consigliato da Piatti,attacca la rete: diritto e discesa vincente. 0-1 Tiene il servizio il giovane. 40-30 Ancora lunga la risposta ditroppo falloso sin qui. 15-30 Troppo lento nei movimentiin questo secondo set: diritto in rete. 15-15 Doppio fallo per, ...

