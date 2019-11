Stupra per 48 ore la fidanzata 23enne per punizione | “Aveva guardato un altro sulla

Spagna - violentata da 5 uomini - ma lei è incosciente : pena ridotta per gli Stupratori : In Spagna si torna a parlare di pene troppo lievi per chi commette stupri di gruppo. Il nuovo caso in esame a Barcellona è quello di una ragazzina di 14 anni che, mentre era ubriaca e sotto l'effetto di droghe, è stata violentata da cinque uomini. Poiché non ricorda bene l'accaduto a causa dello stato di incoscienza indotto da ciò che aveva assunto, la pena per i cinque stupratori è stata ridotta, perché il reato è quello di abuso sessuale e ...

Bologna - la Stupra a 12 anni e poi continua a perseguitarla : Ve la faccio trovare a pezzi : Nel 2001, al momento dello stupro lei aveva soltanto 12 anni. Lui ne aveva 18 e all'epoca dei fatti era il suo vicino di casa. La ragazza, però, lo aveva denunciato cinque anni più tardi e l'uomo era stato fermato, processato e condannato (in carcere) per violenza sessuale. È uscito ad aprile dell'anno scorso e poco tempo dopo ha ripreso a minacciare e perseguitare la ragazza. È accaduto a Bologna e secondo quanto riportato da Il resto del ...

Perugia - indagato romeno : Stupra la moglie e la chiude fuori casa : Federico Garau Lo straniero deve ora difendersi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona. Le indagini, condotte dal pubblico ministero Gennaro Iannarone, hanno portato alla luce anni di soprusi e di violenze Arriva da Perugia la notizia dell'ennesimo caso di violenza commessa nei confronti di una donna. Stavolta a finire indagato è un romeno di 43 anni, accusato di avere maltrattato, ...

Irrompe in casa dei vicini e uccide a martellate una 52enne per Stuprare la figlia 12enne : La donna era stata incaricata di fare il bucato per i proprietari di casa che erano via e aveva portato la figlia. L'uomo ha visto dalla finestra mamma e figlia, le ha seguite con una mazza e un martello, è entrato nell'abitazione dei vicini e le ha aggredite a sangue freddo uccidendo la 52enne e ferendo gravemente la piccola prima di stuprarla.Continua a leggere

L’attore argentino brasiliano Juan Darthés - accusato di avere Stuprato una collega minorenne in Nicaragua nel 2009 - è stato incriminato per stupro : L’attore argentino brasiliano Juan Darthés, che nel dicembre 2018 fu accusato di avere stuprato una collega minorenne durante un tour promozionale di una telenovela in Nicaragua, è stato formalmente incriminato per stupro dalla procura generale nicaraguense, che ne ha chiesto

Un ex decano anglicano australiano è stato condannato a 8 anni di carcere per aver Stuprato un 15enne nel 1991 : L’ex decano della diocesi anglicana di Newcastle, in Australia, Graeme Lawrence è stato condannato a 8 anni di carcere per lo stupro di un quindicenne avvenuto nel 1991. Lawrence, che ha 77 anni, è il secondo più importante religioso a essere stato

Inghilterra - la storia di Jennifer : Mi hanno Stuprato per 7 anni : Stuprata per sette anni di seguito da quando aveva solo 11 anni. È questo l'incubo di Jennifer, una donna inglese oggi 40enne che ha deciso di raccontare la sua storia al Sunday Mirror. Siamo a Telford, nello Shropshire in Inghilterra. La storia, riportata anche dal Messaggero, è alquanto inquietante. Jennifer racconta infatti di essere stata violentata da oltre 500 uomini e lei sarebbe solo una delle tante vittime di una banda di criminali che ...

Milano - minaccia e Stupra ragazza di 19 anni in strada : arrestato 49enne per violenza sessuale : Si è avvicinato e l’ha minacciata di morte con una bottiglia di vetro, poi l’ha colpita con schiaffi e pugni e l’ha stuprata. Emilio Graviel Baldes, 49 anni di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Vittima una sua connazionale di 19 anni, che ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. L’episodio è avvenuto a Milano, in via Pasteur, all’1.30 ...

Papà orco Stupra le figlie minorenni per anni : «Una gli ha dato sei figli - ha violentato anche una di loro» : Ha violentato per anni le due figlie minorenni, mettendo incinta per ben sei volte una delle due, e anche una delle bambine avute dalla figlia stessa: un Papà orco è finito a processo per violenza sessuale aggravata e incesto in Galles, una storia che ha letteralmente sconvolto la Gran Bretagna, come riporta la Bbc.--La figlia, che secondo il giudice avrebbe subìto un vero e proprio lavaggio del cervello, sarebbe stata violentata per 23 volte: ...

Clara McGregor confessa su Instagram : “Sono stata Stuprata - ho avuto un aborto e non solo…Ma non ho mai detto niente perché mi vergognavo” : “Lo scorso anno sono stata violentata e ho avuto un aborto..e molto altro. Ho affrontato un lungo periodo di depressione e ansia ma ora sono 110 giorni che non prendo una pasticca”. Sono le rivelazioni shock di Clara McGregor, figlia 23enne dell’attore Ewan. La modella si è confessata con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Parole toccanti, che raccontano di un momento doloroso della vita della McGregor. ...

Roma - 57enne è in chiesa per pregare : un uomo la aggredisce alle spalle e tenta di Stuprarla. Arrestato un 34enne : Era in chiesa, raccolta in preghiera, in silenzio, quando un uomo l’ha aggredita, cercando di violentarla. È quanto successo ieri mattina a Villanova di Guidonia, vicino Roma, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Vittima una donna di 57 anni. L’aggressore è un uomo di 34 anni ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito erano circa le 9 quando la donna, ...

Elba - nigeriana Stuprata un'intera notte per saldare un debito : Orrore all'isola d'Elba, dove una giovane donna straniera è stata pestata e violentata da un connazionale che inizialmente si era offerto di aiutarla. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la vittima, una 25enne nigeriana, aveva raggiunto il comune di Portoferraio lo scorso 17 settembre. In cerca di lavoro, si era affidata al suo aguzzino, convinta che si trattasse di una persona degna di fiducia. A poche ore dal suo arrivo sull'isola, ...