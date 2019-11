Ilva | Arcelor Mittal chiede 5mila esuberi  Il governo | inaccettabile|La clausola Il

ArcelorMittal - il vero piano di Luigi Di Maio e Gianluigi Paragone : cacciarli per nazionalizzare l'Ilva : La questione Ilva non rappresenta un problema solo (per modo di dire) per quei 10mila italiani che resteranno senza lavoro e per quel Paese che si vedrà sottratto dell'1,4 per cento del Pil. Il sito di Taranto è un cavillo anche per il governo e, in particolar modo, per i Cinque Stelle che da sempre

Ex Ilva - vertice di tre ore da Conte. Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di Arcelor Mittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti

Ilva - ArcelorMittal chiede di ridiscutere il piano industriale e reintrodurre lo scudo penale : Al vertice a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, alla presenza del premier Conte e del ministro Patuanelli e del patron dell'azienda Lakshmi Mittal, la multinazionale dell'acciaio avrebbe chiesto la garanzia dell'immunità penale e di ridiscutere il piano industriale. A rivelarlo è l'ex ministro Carlo Calenda, durante un'intervista a SkyTg24.Continua a leggere

Ex Ilva - Bonelli : “ArcelorMittal è un moderno colonizzatore - il governo sta subendo” : “In questo Paese si lavora in emergenza, sempre. Dal sequestro dell’Ilva sono passati 7 anni e 6 governi hanno pensato solo a fare decreti per regalare l’immunità penale prima ai commissari e poi agli acquirenti. Una follia, l’unico caso in Ue. Di fronte a una grande crisi è mancata una visione politica”. Angelo Bonelli, leader dei Verdi, riporta tutto ai fatti e ora che lo Stato rischia di ritrovarsi in mano le ...

Ex Ilva - le 5 domande chiave per capire la crisi : le promesse di ArcelorMittal nel 2018 - lo scudo penale - il mercato dell’acciaio e gli operai : Immunità penale, altoforno 2, tonnellate di acciaio, articolo 47, prescrizioni. Nel pieno dell’ultima crisi dell’Ilva di Taranto, mentre il governo cerca una soluzione per far andare avanti l’affitto degli impianti con ArcelorMittal, ecco cinque domande e risposte per capire di cosa discute la politica e in quale situazioni si trovano gli operai della più grande acciaieria d’Europa. Quanti sono in questo momento gli ...

Ilva - tre ore di vertice a palazzo Chigi. ArcelorMittal attiva ritiro da Taranto - I sindacati si dividono sullo sciopero : Fiato sospeso e bocche cucite sulla trattativa tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Il tavolo a palazzo Chigi si è chiuso dopo circa tre ore ma nessuno dei membri del governo o...

Ex Ilva - Arcelor Mittal non fa passi indietro : "Lo scudo penale era essenziale" : La società franco-indiana ha fatto partire la procedura per la restituzione degli stabilimenti acquisiti nel 2018. Il...

Ilva - a Palazzo Chigi in corso il vertice<br> tra il governo e ArcelorMittal : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

ARCELORMITTAL - VERTICE A PALAZZO CHIGI PER L'EX Ilva/ Renzi "Smettiamola di litigare" : ARCELORMITTAL, VERTICE a PALAZZO CHIGI per L'EX stabilimento ILVA. Il commento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi "Basta litigi"

Ex Ilva - ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari stabilimenti e 10.777 dipendenti. Fim : “Sciopero subito” : Arcelor Mittal Italia ha avviato formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’ex Ilva e presentato al ministero dello Sviluppo, e per conoscenza ai commissari, la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento. La Fim Cisl ha deciso di proclamare subito lo sciopero. La retrocessione dei rami d’azienda e ...

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...