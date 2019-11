Napoli | gioca Le cose potrebbero migliorare

Il Giornale : il Napoli squadra con giocatori a durata limitata. Quasi mai una partita intera : Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive della sconfitta del Napoli, ieri, all’Olimpico, ad opera della Roma di Fonseca. E’ come se Penelope si fosse trasferita a Napoli: fa e disfa i sogni di gloria della squadra, ma ora è più il disfare che il fare. Due rigori “hanno forse segnato definitivamente i sogni di gloria del Napoli”. Quello non assegnato a Llorente contro l’Atalanta e quello realizzato ieri da Veretout. Tra ...

Dzeko : “Una sorpresa essere davanti al Napoli? Non so. Ma c’è ancora tanto da giocare” : Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Roma-Napoli, è intervenuto l’attaccante giallorosso Dzeko. E’ una sorpresa essere davanti al Napoli in classifica? “Non so se è una sorpresa, ma è troppo presto per parlare di queste cose. C’è ancora tanto da giocare. Oggi c’è il Napoli, tutte e due le squadre stanno bene. Speriamo in una bella partita che si possa vincere” Hai già pensato come fronteggerai il tuo ...

Napoli-Atalanta 2-2 - pagelle / Il nefasto Giacomelli rende inutili i giudizi al calcio giocato : MERET. Ilaria cara, il nefasto effetto Giacomelli rende postumi commenti e giudizi al calcio giocato. Proviamoci però. Stasera i dolori del giovane Meret sono improvvisi e spiazzanti, dopo la superba Salisburgo. Il Napule domina ma senza dilagare e un clamoroso tiro loffio di Freuler lo buca in modo incredibile. Cose che capitano e che fanno davvero male, a lui e a noi – 4 Fabrizio, se Giacomelli e company possono permettersi il lusso di ...

Napoli-Atalanta - da stasera al San Paolo si gioca anche il rugby : Gasperini e il Papu Gomez negano che quello su Llorente sia rigore. Entrambi parlano di una gomitata di Llorente a Kjaer, ma le immagini sembrano parlare chiaro. E’ vero che si vede il gomito di Llorente alzarsi e colpire il difensore bergamasco, ma, prima di questo, accade qualcos’altro. Kjaer si disinteressa completamente del pallone. Si gira di spalle e si dedica ad un vero e proprio placcaggio ai danni dell’attaccante ...

Risultati Serie A - 10^ giornata : si gioca Napoli-Atalanta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Di nuovo in campo, senza sosta. Il massimo campionato italiano scende nuovamente in campo dopo il weekend, c’è il turno infrasettimanale che vale il 10° turno. Nel primo match colpo grosso del Verona sul campo del Parma, decisiva la rete di Lazovic dopo pochi minuti. L’accoppiata Martinez-Lukaku trascina l’Inter contro il Brescia, finisce 1-2. Alla ricerca dei tre punti Juventus e Napoli, tutte e ...

Napoli-Atalanta live - le formazioni ufficiali : giocano Lozano e Gomez : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall’altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l’occhio allo ...

Carannante sul Napoli : ”Qualcosa non va. In Champions gioca - poi…” : Caranante: …poi contro le squadre piccole si perde A Diretta Sportiva è intervenuto Antonio Carannante, ex difensore del Napoli per parlare dell’andamento altalenante della squadra azzurra in questa prima fase di campionato. Queste le sue parole: “E’ mancata cattiveria, la squadra sta mancando sempre gli appuntamenti. Qualcosa c’è che non va, in Champions gioca, poi contro le squadre piccole si perde. Anche ...

Roma-Napoli - Fonseca si gode il successo : “abbiamo meritato - ma non è facile giocare ogni 3 giorni” : L’allenatore giallorosso si complimenta con i propri giocatori per i tre punti ottenuti contro il Milan, soffermandosi poi su singoli Dopo due pareggi consecutivi, la Roma torna a vincere stendendo all’Olimpico il Milan, battuto 2-1 con i gol di Dzeko e Zaniolo. I giallorossi non lasciano scampo ai propri avversari, salendo in classifica e avvicinandosi al Napoli. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Gioia e soddisfazione per Paulo ...

Spal-Napoli : giocano Milik e Mertens più Insigne (e Ospina) : Spal-Napoli. Carlo Ancelotti ha deciso la formazione che oggi affronterà la Spal a Ferrara. Una partita importante, il Napoli ha l’opportunità di recuperare due punti a Inter e Juventus. Ancelotti schiera Milik al fianco di Mertens. Riposano Fabian e Callejon, torna Insigne dal primo minuto. In porta Ospina, confermata la difesa di Salisburgo. Napoli: Ospina, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo, Elmas, Allan, Zielinski, Insigne, ...

Spal-Napoli - probabili formazioni : fra gli azzurri Insigne inamovibile - può giocare Elmas : Questa domenica 27 ottobre alle ore 15:00 allo stadio di Ferrara la Spal ospita il Napoli. Le due squadre arrivano al match con umori contrastanti. La Spal è reduce dalla sconfitta di Cagliari e vorrebbe fare punti con la speranza di trovare un Napoli distratto. Il gruppo partenopeo invece è euforico dopo il successo in Champions in un campo difficile come quello del Salisburgo, con una partita vinta con il carattere e una determinazione tipica ...

Adani : “Napoli - Luperto è un giocatore di grandi letture - anticipa le mosse dell’avversario e pensa …” : Adani: Luperto incarna la dote del difensore, anticipa le mosse dell’avversario. pensa come pensa un attaccante Adani Luperto NAPOLI – A ‘Il Bar dello Sport’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Daniele Adani per parlare -tra l’altro- del Napoli e di Luperto, giovane difensore della squadra azzurra. Queste le parole di Adani: “Il River Plate? Sono state due partite completamente differenti l’una ...

Meret - il Napoli ha avuto ancora una volta ragione. Un anno fa il tema era : tornerà mai a giocare? : Quella sua parata bassa che io non gliel’ho detto mai però ci andavo matto Quella parata bassa su tiro di Daka potrebbe essere una foto simbolo dell’album Panini. La vittoria del Napoli a Salisburgo ha tanti protagonisti. Ma sul campo ce ne sono due su tutti. Uno è Dries Mertens, l’altro è Alex Meret. Il primo ha segnato due gol e ha fornito l’assiste del 3-2. Il secondo ha tolto due gol e possiamo dire anche tre ...

ADL anticipa Salisburgo-Napoli : «Milik gioca. Ibra? Dipende da lui» : Inviato a Salisburgo ?A poche ore da Salisburgo-Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha presenziato al pranzo uefa con i dirigenti austriaci. E all?ingresso dell?Hangar 7 il...

Marsch (Salisburgo) : «Il Napoli gioca sempre in maniera diversa rispetto al modulo» : L’allenatore del Salisburgo, Jesse Marsch in conferenza stampa prima della gara di domani sera contro il Napoli Visto tutte le dieci partite disputate dal Napoli, Ancelotti ne ha giocate 5 col 4-4-2 ed altre con un altro modulo. Come vi aspettate il Napoli? “Il modulo è stato sempre diverso sul campo rispetto al foglio. Sul campo fanno tanti movimenti diversi rispetto al modulo. In mezzo al campo c’è molta qualità, questo non ...