Maltempo Roma : disagi per i Viaggiatori della metro A : disagi per i viaggiatori della metro A di Roma: è chiusa la fermata Manzoni, i treni transitano senza fermarsi. La chiusura sarebbe dovuta all’allagamento dello stazione per le piogge intense. Interdetto al traffico per allagamento anche un tratto del sottopasso della stazione Tiburtina. L'articolo Maltempo Roma: disagi per i viaggiatori della metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

«I ragazzi dello Zecchino d’Oro» : il Viaggio tra i ricordi che vince negli ascolti : I ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroEra ora che la Rai dedicasse un film a un pezzo di storia così straordinario, che ha accompagnato più di una generazione cullandola con motivetti ...

«Io sono la bestia» : Viaggio al centro del male : Mimì è impazzito. Davanti alla bara di suo figlio urla di dolore. Ma Mimì è un boss della Sacra Corona Unita e così il dolore per il figlio morto diventa la condanna per chi ne è responsabile. Un vero corto circuito che introduce il lettore in quella che è “l’ossessione” di Andrea Donaera: scavare le pulsioni, arrivare al centro del male e al tempo stesso verso il punto opposto, all’istinto di sopravvivenza.

I Viaggi del Cuore : su Rete4 riparte l’approfondimento spirituale di don Banzato : don Davide Banzato Di spiritualità in tv si parla poco o in maniera superficiale. Si distingue, quindi, il ritorno in palinsesto de I Viaggi del Cuore, l’approfondimento culturale e religioso di Rete4 condotto da don Davide Banzato, la domenica mattina (ore 9.10). Da domani, il sacerdote padovano inaugurerà un nuovo ciclo di otto puntate, nel corso delle quali visiterà luoghi significativi d’Italia ed offrirà al pubblico spunti di ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco 19-17 - EuroCup basket in DIRETTA : primo quarto all’insegna dell’equilibrio e del gioco duro. 19 Viaggi in lunetta complessivi tra le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Primi punti di Baldi Rossi su assist di Hunter. 21-23 Due punti di Yeguete. 21-21 Pajola ristabilisce la parità. 19-21 Ouattara segna la prima bomba della partita. 19-18 Tecnico alla Virtus, Dee Bost segna il libero. Per ora i liberi l’hanno fatta da padrone. La Virtus è andata in lunetta 10 volte e il Monaco 9. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti 19-17 19-17 Trick ...

Grande successo a Roma per l’VIII edizione di “LIFE OF WINE – Viaggio nelle età del vino” : Oltre 700 tra operatori, stampa specializzata ed enoppassionati per l’VIII edizione della manifestazione, andata in scena sabato 26 ottobre: 70 cantine italiane e non, 250 grandi etichette fra cui 210 vecchie annate protagoniste di un affascinante Viaggio nel tempo all’ombra di Bacco Grande successo di pubblico per l’VIII edizione di “LIFE OF WINE – Viaggio nelle età del vino” (www.lifeofWINE.it), evento-degustazione unico nel ...

Viaggio nell’Italia che perde la partita delle lavatrici : Nel 2002 l'Italia produceva 30 milioni di pezzi, ora è scesa a meno di 10. Ragioni strutturali. Costo del lavoro e bassa produttività delle fabbriche pari a 20 punti in meno di quelle ceche e 27 punti in meno di quelle spagnole

"SOS - ho perso la faccia sul web". Viaggio tra le fabbriche della reputazione : C’è l’azienda, ma anche il manager o il professionista. C’è l’imprenditore ma anche il giovane in cerca di lavoro. Tutti accomunati dal desiderio di rimettere a posto la reputazione lesa o perduta nell’unica piazza che oggi conta, quella virtuale. Così se un’azienda ha fatto uno scivolone ed è finita sui giornali e su Internet per un errore che ha prodotto danni ad altri, vorrebbe ...

Viaggio in Bhutan - il “Paese più felice del mondo” prima meta da visitare nel 2020 secondo Lonely Planet : Entri in un altro ritmo di vita appena vai sulla strada. Dopo 18 ore d’aereo, nella strada che dall’aeroporto ti porta all’hotel, vedi che le macchine Bhutanesi si destreggiano senza il minimo accenno di protesta tra mucche e cani, piazzati al centro della carreggiata. “Sono tutti liberi, e vengono nutriti da ciascuna famiglia, che lascia il cibo fuori dalla casa”, mi racconta la mia guida Ut. E a proposito: sui muri di ogni casa c’è disegnato ...

Ferrara. Viaggio nella storia della musica in otto tappe con il Circolo Frescobaldi : otto appuntamenti per un itinerario attraverso la storia della musica e le sue tante espressioni. A proporli è il Circolo

Viaggio nell’isola misteriosa : trama - cast e curiosità del film con Vanessa Hudgens Dwayne Johnson : Mercoledì 23 ottobre alle 21.20 su Italia Uno va in onda il film action-comedy con Dwayne Johnson, Michael Caine e Vanessa Hudgens Viaggio nell’isola misteriosa, film del 2012 basato sull’adattamento dell’omonimo romanzo di Giulio Verne, pubblicato nella seconda metà dell’800. Viaggio nell’isola misteriosa: trailer Viaggio nell’isola misteriosa: trama Il giovane esploratore Sean Anderson intraprende insieme ...

“Vengo prima io” - il nuovo libro che Viaggia nel profondo della sessualità femminile : “Le donne non dovrebbero delegare totalmente il piacere al proprio partner, ma devono per prima porre attenzione alle proprie esigenze e desidero. E’cosi’ che l’incontro con l’altro/a puo’ diventare piu’ soddisfacente“. E’ questo uno dei messaggi centrali che Roberta Rossi, psicoterapeuta, sessuologa e presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, lancia alle donne nel suo ...

Il Viaggio di Francesco Faraci oltre la frontiera del Jova Beach Party : Accanto al tour sulle sabbie di Jovanotti c'è stato quello del fotografo palermitano Francesco Faraci. L'ombra lunga di Lorenzo, il cacciatore degli infiniti istanti che hanno puntellato la carovana danzante. I suoi scatti sono finiti nel libro fotografico Jova Beach Party. Cronache da una nuova era

