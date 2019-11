Previsioni Meteo Torino | domani nuvole e deboli piogge | più diffuse sul basso Piemonte

Previsioni Meteo weekend 2-3 novembre : sabato e domenica di piogge e temporali : Secondo le Previsioni meteo del weekend 2-3 novembre una prima perturbazione atlantica arriverà nella giornata di sabato dando luogo a un sensibile peggioramento del tempo dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione alle regioni centrali e alla Campania. domenica il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud.Continua a leggere

Meteo Novembre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : precipitazioni sopra la media al Centro-Nord fino a metà mese : Mentre ci avviamo verso il primo weekend di Novembre all’insegna del maltempo, con la Protezione Civile che ha emanato la sua allerta, il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato la sua tendenza mensile. Sembra che fino a metà Novembre, le regioni del Centro-Nord avranno precipitazioni sopra la media. Ecco le Previsioni fino all’1 dicembre. 04 – 10 Novembre 2019 Pressione in calo al Nord per una discesa di aria fredda, in ...

F1 - GP USA 2019 : le Previsioni meteo. Splende il sole ad Austin - rischio pioggia al minimo : La pioggia non sarà protagonista nel GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Austin. Le previsioni meteo della vigilia sono estremamente confortanti, le possibilità di pioggia tra sabato e domenica rasentano lo 0% e dunque tutte le scuderie potranno dormire sonni tranqulli. Le temperature si aggireranno attorno ai 20 °C e dunque non ci sarà nemmeno il tanto temuto freddo, vento contenuto ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Previsioni Meteo per gara e qualifiche. Rischio pioggia elevato a Sepang : C’è un serio Rischio pioggia per il GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre nel weekend a Sepang. Le previsioni meteo della vigilia non sono molto confortanti e la possibilità di temporali e acquazzoni sparsi è molto elevata tanto che tutte le scuderie stanno studiando i giusti correttivi in vista del fine settimana anche perché le prove libere si sono disputate sull’asciutto. Si teme soprattutto per le qualifiche ...

Previsioni Meteo : week end tempestoso - con forti piogge - temporali e venti sui 100 km/h : Un flusso di correnti umide e instabili interesseranno la penisola nel corso di questo week end, con la formazione di una profonda saccatura nella giornata di Domenica. Sarà un fine settimana...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : piogge e nevicate - il bollettino fino al 7 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Una perturbazione di origine atlantica sfila sul nostro Paese accompagnata da aria umida ed instabile. Gli effetti maggiori del suo passaggio si riscontrano principalmente al centrosud, specie sulle aree tirreniche. Oggi al Nord, poco o parzialmente nuvoloso su triveneto e romagna con qualche locale addensamento ...

Previsioni Meteo PONTE FESTA HALLOWEEN 2019/ Maltempo e freddo : piogge sull'Italia : PREVISIONI METEO, PONTE FESTA di HALLOWEEN 2019: ecco il freddo! Crollo delle temperature, piogge e temporali spari su tutta l'Italia.

Previsioni Meteo 1 novembre : maltempo diffuso con nubifragi a Centro-Sud. Temperature in calo : Tempo instabile a Centro-Sud nella giornata del 1° novembre. Non mancheranno i temporali sulla Campania e sulla Calabria. Da sabato nuove piogge e forti venti. Fenomeni anche di forte intensità sono previsti su Liguria, Toscana, Emilia, Lazio e Sardegna con il rischio di locali nubifragi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Piemonte e Torino : domani 1 Novembre cielo coperto ma senza pioggia : A Torino domani, venerdì 1° Novembre, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. ...

Previsioni Meteo Sardegna : piogge e schiarite per il ponte di Ognissanti : Tempo incerto su tutta la Sardegna per il ponte di Ognissanti. piogge sparse, anche localmente intese o con fenomeni temporaleschi, alternate a schiarite caratterizzeranno il primo fine settimana di novembre. Tre giorni nei quali le temperature minime continueranno a scendere, stabili invece le massime. A confermare l’ondata di Maltempo gli esperti dell’Arpas. “Cielo nuvoloso con residue ed isolate precipitazioni, anche a ...

Previsioni Meteo : Italia avvolta dalle perturbazioni dal week-end - quanta pioggia! : Previsioni meteo - Le carte in tavola sono destinate a cambiare su tutta Europa e l'autunno è pronto ad invadere finalmente il Mediterraneo. Dopo almeno due mesi praticamente tardo estivi, il mese...

Ponte dell'1 novembre col maltempo - le Previsioni Meteo in Italia : Il Ponte dell’1 novembre sarà caratterizzato dal maltempo su gran parte dell’Italia. E’ in arrivo infatti una serie di perturbazioni dall’Atlantico che porteranno instabilità su quasi tutto il nostro Paese, Isole comprese Le aree tirreniche saranno quelle maggiormente esposte a precipitazioni e cattive condizioni meteo (LE previsioni). Le previsioni di venerdì 1 novembre La prima perturbazione atlantica attraverserà le regioni del Nord-Ovest già ...

Previsioni Meteo Napoli : nubi e piogge irregolari fino a tutto sabato - da Domenica rischio nubifragi : Previsioni Meteo Napoli – Le nuvole, legate a sistemi depressionari occidentali, ancora non riescono ad affollare i cieli campani, salvo qualche passaggio nella sera-notte e qualche addensamento odierno sulle coste. I centri di bassa pressione risultano ancora abbastanza lontani dall’area partenopea, in territorio francese, sicché anche i sistemi nuvolosi latitano, con schiarite che risultano ancora prevalenti per oggi sulla città di ...