Conte difende la manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Brescia-Inter - Conte difende ed elogia i suoi ragazzi : “hanno fatto una fatica incredibile - è la quarta partita in nove giorni” : Antonio Conte commenta la prestazione dell’Inter nell’anticipo della decima giornata di Serie A contro il Brescia: le parole del tecnico nerazzurro Vittoria sofferta questa sera per l’Inter nell’anticipo della decima giornata di Serie A: Lautaro e Lukaku hanno deciso il match, ma l’autorete di Skriniar ha messo paura ai nerazzurri che sul finale hanno ceduto al gioco del Brescia. “E’ la quarta ...

Elezioni Umbria - “dopo la grande mazzata” Giuseppe Conte sicuro si difende - se salto non c’è nessun altro Premier ma incombe l’ombra di Draghi : Una svolta storica quella della votazioni in Umbria. Una svolta che era nell’aria ma non nelle proporzioni storiche nelle quali è avvenuta. Il centrodestra in Umbria non ha vinto ma ha stravinto con oltre il 21% in più rispetto al centrosinistra. Una vittoria che per il centrodestra di Salvini diventa doppia. L’Umbria da sempre considerata una delle regioni più “rosse” d’Italia ha voluto cambiare proprio quando al governo c’è il ...

Conte difende Renzi : “Nessuno sta pensando al voto - non vuole far cadere governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non mette in dubbio la buona fede di Matteo Renzi e si dice convinto che il leader di Italia Viva non sta pensando a far cadere il governo e a tornare al voto: “Nessun sospetto, dobbiamo lavorare concentrati. Queste sono ricostruzioni, fantasie, fermarsi a fare queste elucubrazioni non ha molto senso".Continua a leggere

Servizi segreti - Massimo D'Alema difende Giuseppe Conte : "Tutto normale" : "Non vedo il giallo. Se il governo di un Paese alleato chiede di poter incontrare i capi dei Servizi italiani, è giusto che lo possa fare. Chi poteva opporre un diniego? Parliamo del nostro principale alleato…". Massimo D'Alema, in una intervista a La Stampa parla del caso Russiagate: "Non ho alcun

Inter Juventus - fuori dal campo : Agnelli difende Conte dai tifosi bianconeri : Inter Juventus – Se qualche anno fa vi avessero detto che Antonio Conte sarebbe diventato l’allenatore dell’Inter probabilmente non ci avreste mai creduto. Discorso valido soprattutto per i tifosi della Juventus, ancora oggi spiazzati dalla scelta di quello che ritenevano un idolo. Sì, perché la mossa di accettare la corte dei rivali di una vita non è affatto andata giù. Tanto da far nascere addirittura una petizione per ...

Dazi - la Iena consegna il parmigiano a Pompeo. La reazione di Conte : “Così non si difende il made in Italy - mi lasci fare il mio lavoro” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha da poco stretto la mano a Mike Pompeo, a Palazzo Chigi, quando la giornalista de Le Iene Alice Martinelli si avvicina ai due e consegna un pezzo di parmigiano al segretario di Stato americano, col riferimento esplicito alle conseguenze di eventuali Dazi applicati dagli Stati Uniti al nostro export. Mentre Pompeo accetta il “regalo”, Conte non sembra gradire il blitz della Iena: ...