Benedict Cumberbatch di Sherlock ‘musa’ di Moffat e Gatiss per Dracula | tutto iniziò sul

Doctor Strange : trama - cast e curiosità del film Marvel con Benedict Cumberbatch su Italia Uno : Domenica 22 settembre, in prima tv in chiaro su Italia Uno dalle 21.25, va in onda Doctor Strange, il film del Marvel Cinematic Universe che introduce nell’enorme narrazione cinematografica Marvel il personaggio di Stephen Strange, lo Stregone supremo del pianeta Terra. Doctor Strange: trailer Doctor Strange: trama Il neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange vede la sua vita cambiare per sempre dopo che un terribile incidente ...