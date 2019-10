Pubblicato il trailer pre-lancio di Sniper Ghost Warrior Contracts

Il trailer di lancio di Death Stranding sarà Pubblicato questa settimana : Pochi giorni fa Hideo Kojima aveva informato i fan che i lavori sul trailer di lancio di Death Stranding erano ormai conclusi e, ora, il leggendario sviluppatore ha rivelato quando riusciremo finalmente a vedere l'atteso trailer.Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Kojima ha annunciato che il trailer di lancio di Death Stranding sarà pubblicato questa settimana, il 30 ottobre alle ore 14:45 italiane.Il video sarà mostrato in occasione ...

Il nuovo trailer di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà Pubblicato domani : Ci stiamo avvicinando all'uscita di Star Wars: Jedi Fallen Order. A novembre il gioco di avventura e azione in terza persona sarà lanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e lo sviluppatore Respawn Entertainment ha annunciato che un nuovo trailer verrà presentato domani, 26 settembre.Respawn ha fatto sapere via Twitter che un live streaming è in programma per il 26 settembre con alcune rivelazioni per la prossima generazione di prodotti Star ...

L'orrore di Daymare 1998 sbarca finalmente su PC. Pubblicato il trailer di lancio : Il survival horror sviluppato dal team italiano Invader Studios, Daymare 1998, è finalmente arrivato su PC. Potete fare vostro il titolo su Steam per 26,99 Euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di partenza che sarà valido fino al 24 settembre.In occasione del lancio del gioco, è stato anche Pubblicato il trailer di lancio visibile più in basso.Come si legge sulla descrizione ufficiale, "Daymare: 1998 è un survival horror in terza persona con ...

Nioh 2 arriverà all'inizio del 2020. Pubblicato un nuovo trailer al TGS 2019 : Il trailer di Nioh 2 in occasione del Tokyo Game Show 2019 è stato da poco caricato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation e potete vederlo più in basso. Nel video viene anche comunicata una finestra di lancio per l'atteso gioco: Nioh 2 arriverà all'inizio del 2020, ma ancora dobbiamo capire quale sarà la data di uscita esatta. Nioh 2 sembra continuare l'azione serrata e difficile per cui il primo gioco è stato elogiato e amato dai fan. ...