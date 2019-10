Pink Shuttle | le navette per le donne afgane

Fonte : vanityfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’Afghanistan occupa il penultimo posto nella classifica dei Paesi in cui è meglio essere una donna. Questo Paese è in guerra da quarant’anni, ha visto l’occupazione sovietica e i talebani, la guerra a questi e la fuga di migliaia di persone. Lesono quelle che più hanno sofferto della repressione voluta dal regime talebano che ancora oggi governa parte del territorio. Se è vero che il burqa, il velo integrale, non è più considerato un obbligo per lesecondo quanto ha detto Qadir Hekmat uno dei massimi comandanti del vertice talebano intervistato da Repubblica. È altrettanto vero che ancora mancano nel paese diritti fondamentali per le. Uno di questi è la possibilità di movimento in autonomia e sicurezza. Per questo è nato a Kabul un servizio di trasposto loro dedicato. Si chiamaalla guida diche trasportano solo. Il progetto è ...