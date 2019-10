Ibrahimovic | ieri l’ultima in MLS? Le sue parole fanno sognare i tifosi del Napoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un contratto in scadenza, nuovi stimoli e desideri e ledi De Laurentiis di qualche giorno fa. Zlatanpotrebbe aver concluso la sua esperienza inla sconfitta per 5-3 nel derby contro i Los Angeles che metteva in palio la finale di Western Conference. Lo svedese, che ha comunque segnato una rete e fornito un assist, ha lasciato il campo visibilmente nervoso, rendendosi protagonista anche di un gestaccio verso un tifoso. La sua voglia è di tornare in Italia, e sarebbe la terza volta e con la quarta squadra diversa (dopo Juve, Inter e Milan, adesso il). Le sueal termine del match disignificano tanto: “Non è una questione di soldi, vedremo cosa succederà”, ha detto. Questo, a dimostrazione che il mancato rinnovo non dipende dalle cifre, ma da nuovi stimoli. Stimoli che potrebbero essere colorati ...

