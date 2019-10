Palermo : cantieri rifiuti e ztl - patto Camera Commercio-Comune (2) : (Adnkronos) - "La presenza della Camera di Commercio a tutti questi tavoli di confronto – ha sottolineato l’assessore Giusto Catania – ha una valenza fondamentale. La Camera di Commercio rappresenta per il Comune l’interlocutore istituzionale necessario per dialogare con il mondo delle imprese. La c

Palermo : Assoimpresa - ‘tram cambiamento epocale ma tempi certi su cantieri’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – “Le nuove linee del tram saranno un cambiamento epocale per Palermo, città che in questi anni ha investito con convinzione sulla mobilità sostenibile che significa meno auto e meno smog. Tra gli effetti benefici delle nuove linee ci sarà anche la pedonalizzazione di via Roma, rimasta fuori finora dal rilancio del centro storico. Chiediamo però all’amministrazione comunale tempi certi e ...

Palermo : Confcommercio 'meno tasse per imprese danneggiate da cantieri' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Speciali "esenzioni" in materia di imposte e tasse per le imprese colpite "dai pesanti disagi causati dai cantieri aperti per la realizzazione dell’anello ferroviario e del collettore fognario" di Palermo. Ad avanzare la proposta al Comune è Confcommercio Palermo. "Alle

I Cantieri navali di Palermo ospitano le navi da crociera della Windstar Cruises : I Cantieri navali di Palermo accolgono un gigante dei mari per iniziare l’operazione di allargamento. Si tratta della nave da crociera Star Breeze della compagnia americana Windstar Cruises. La grande imbarcazione ha fatto accesso al porto di Palermo ed è stata ancorata nel bacino da 400 mila tonnellate dei Cantieri navali del capoluogo. Gli operai della FinCantieri si occuperanno dei lavori di trasformazione e di allargamento della nave che ...

Palermo : 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario - dodici mesi di lavori : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - ripartono il 1 ottobre, dopo i vari stop legati alla vicenda della Tecnis, i lavori per il completamento dell'anello ferroviario di Palermo. Circa 12 mesi di cantieri, almeno per quanto riguarda quelli in superficie, con l'obiettivo di restituire alla città le aree int

Fincantieri : vertenza cig Palermo - azienda paga operai : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Si chiude, dopo dieci anni, la vertenza sulla cassa integrazione degli operai dello stabilimento Fincantieri di Palermo. Ieri i lavoratori hanno avuto accreditato in busta paga le somme relative al differenziale tra la cassa integrazione e l’intera retribuzione. La vic

Palermo : Sicindustria 'imprese e cittadini ostaggi dei cantieri - serve concertazione' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Palermo è una corsa a ostacoli. Imprese e cittadini sono ormai ostaggio di una scacchiera di cantieri stradali cantieri che, tra vecchi e nuovi, paralizzano la circolazione, le attività, la logistica, la vita delle imprese". A lanciare l’allarme è il presidente di Sic

Palermo : nuovi cantieri in centro - Confcommercio 'più rispetto per aziende' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Più comunicazione e più rispetto per le aziende. A chiederlo, in una lettera indirizzata al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e, per conoscenza al prefetto Antonella De Miro, è la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio dopo aver appreso dalla stampa, come

