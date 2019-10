Scuole Chiuse 24 Ottobre 2019

Rii che esondano - sgomberi - Castelletto d’Orba sott’acqua - evacuata una palazzina a Novi - Scuole Chiuse in molti centri : la cronaca di un disastro : Danni e allagamenti anche nel Tortonese, frane nell’Acquese, in Val Lemme un’altra alluvione dove è franato di nuovo il versante del Forte ed evacuati parte degli abitanti di rione Monserito

Maltempo Liguria : domani 23 Ottobre Scuole Chiuse a Rossiglione e Campo Ligure : Resteranno chiuse anche domani le scuole a Rossiglione e Campo Ligure, i due paesi dell’entroterra di Genova più colpiti dall’ondata di Maltempo degli ultimi giorni. Lo hanno annunciato su Facebook le due amministrazioni comunali. “Considerate le gravi problematiche alla viabilità e l’impossibilità di garantire il servizio scuolabus in una fase di intensa attività di mezzi speciali sul territorio comunale – ha ...

Meteo - allerta maltempo per forti temporali : Scuole Chiuse ed elenco delle regioni a rischio : allerta Meteo domani, mercoledì 23 ottobre, su 3 regioni: la Protezione civile, considerando i temporali in arrivo sul Nord Ovest, ha dichiarato allerta gialla su Sardegna, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove sono previste piogge abbondanti e fenomeni di forte intensità come grandine e vento. In Liguria le scuole di due comuni resteranno chiuse a causa dei danni provocati dal maltempo nelle scorse ore.Continua a leggere

Notte di paura in Piemonte - violenta ondata di maltempo nell’Alessandrino : frane - allagamenti e Scuole chiuse : Notte di paura in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria, per una violenta ondata di maltempo che sta causando ingenti danni. Dopo aver superato i 9 metri, il livello del Bormida è ora in calo: il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo. allagamenti e frane si sono registrati su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo ...

Maltempo - disagi nell’Oltrepo’ Pavese : Scuole Chiuse a Voghera : Maltempo e disagi nel Nord Ovest interessato in queste ore da violente piogge che stanno causando diversi danni. L’Oltrepo’ Pavese l’area della provincia di Pavia più colpita, in seguito alle abbondanti piogge di ieri e oggi. La situazione piu’ critica si registra nel comune di Rivanazzano (Pavia), dove sono stati numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco che anche adesso sono al lavoro. Un violento ...

Maltempo Piemonte : domani Scuole Chiuse ad Alessandria - ansia per la piena del Bormida : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche ad Alessandria, che si aggiunge a una serie di comuni della provincia, colpita dal forte Maltempo che è proseguito anche nella tarda serata. Lo ha disposto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria c’è apprensione per la piena del fiume Bormida, attesa nella nottata, con valori vicini al livello di pericolo, anche se non dovrebbe esservi rischio per le persone: gia’ ...

Maltempo - smottamenti e allagamenti nell’Alessandrino : case evacuate e Scuole chiuse : Sono una ventina i Comuni, nel basso Alessandrino, che segnalano dissenti localizzati, con smottamenti e allagamenti. Lo rende noto la Regione Piemonte, che sta monitorando la situazione. Il governatore Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi sono “in costante contatto – si legge in una nota – con la Sala operativa della Protezione civile”. “Il sistema è attivato con motopompe, uomini e sacchetti di sabbia in ...

Scuole Chiuse 22 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion A seguito della attuale fase instabile che sta apportando eventi alluvionali sui settori nord-occidentali, alcuni sindaci hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche CRONACA METEO: la Situazione Meteo in atto al Nord-Ovest ? Vedi QUI L’elenco è aggiornato con i comuni che hanno pubblicato ordinanze di sospensione delle attività didattiche, per ...

Maltempo Genova : frane e sfollati - domani niente Scuole chiuse : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fornito aggiornamenti sulla situazione Maltempo in occasione di una conferenza stampa: il primo cittadino ha riferito che sulla frana sulla strada che va a San Carlo di Cese “ci sono i rocciatori, stanno già lavorando, ci sono i new jersey pronti sul posto per un senso unico alternato e se ce la facciamo c’è la possibilità di aprire entro stasera, ma dipenderà molto da quanto piove“. Oltre la ...

Nubifragio su Milano - strade allagate e cinque Scuole Chiuse per pioggia. Sotto controllo Seveso e Lambro : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo si è allagata. In via Legnano i tram sono rimasti fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale i semafori sono andati in tilt

Meteo - allerta rossa dalle 20 di oggi alle 15 di lunedì su Genova e Savona. Scuole Chiuse : ecco dove : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D sino alle 15 di domani»

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata. Allerta rossa e Scuole Chiuse in Liguria : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

