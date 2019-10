Superbike | Federico Caricasulo firma ufficialmente con Yamaha per il 2020 e sostituisce

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La notizia era nell’aria ormai da qualche settimana e quest’oggi è arrivata la conferma ufficiale:gareggerà nel Mondialecon lanel Team GRT. L’Italia si riprende così una sella nel campionato riservato alle moto derivate di serie grazie ad una sorta di passaggio di testimone tra il ravennate Marco Melandri, prossimo all’addio al termine di questa annata, ed il concittadino, attualmente impegnato nel Mondiale Supersport sullaYZF-R6 del team Evan Bros. Il 23enne romagnolo si trova in seconda posizione in classifica generale con 8 punti di ritardo dal leader Krummenacher ad una sola gara dal termine del campionato, mentre nelle ultime due stagioni si era sempre piazzato quinto. Oltre all’innesto di, laGRT ha completato la sua line-up per ilannunciando anche ...

