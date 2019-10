Giuseppe Conte | non ti resta che arrenderti Perché il premier è circondato

Paolo Becchi - il retroscena sulla notte del ribaltone giallo-rosso. Le mosse del Colle e di Giuseppe Conte : «A luglio, tra il 22 e il 25, quando il rapporto tra Salvini e Di Maio si era interrotto, Becchi era riuscito a convincere entrambi a proseguire, ora però la situazione si è fatta molto più difficile, ma lavorando sottotraccia individua - attraverso diretti contatti con Di Maio e Salvini a partire d

Che tempo che fa - Matteo Renzi da Fabio Fazio : "Giuseppe Conte premier fino alla fine? Dipende..." : Matteo Renzi è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due. Il leader di Italia Viva che ha appena chiuso la Leopolda, la prima edizione dopo la scissione dal Partito democratico, sostiene: "Secondo me questa legislatura dura fino al 2023, per un motivo semplice: bisogna eleggere un p

Luigi Di Maio sconcertato da Giuseppe Conte : "Questa volta ha esagerato". Zingaretti in pressing sul premier : Va in pressing su Giuseppe Conte il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non vuole sentir parlare di "partito delle tasse e delle tessere". Così il premier, che ormai si fida più dei dem che dei Cinque Stelle ha deciso di aiutarlo. Per questo ha detto: "Chi non fa gioco di squadra è fuori dal govern

Gianni Letta in contatto coi ministri del Pd - Giuseppe Conte scommette sui responsabili di Silvio Berlusconi : La maggioranza di governo è dilaniata al suo interno. Nel Movimento 5 stelle il clima è tesissimo, il duro richiamo di Giuseppe Conte non è rivolto solo a Matteo Renzi. "I voti sono i nostri", continua a ripetere Luigi Di Maio, "il presidente del Consiglio farebbe bene a ricordarlo". Ma la guerra è

Giuseppe Conte si arrabbia : "Chi non fa squadra è fuori dal governo" : "Vorrei ricordare che la manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, ci sono dettagli su cui possiamo soffermarci. Valutata e approvata da ministri, anche M5S, e comunicata a Bruxelles. Non c’è da approvare una manovra". Così Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiede del vertice di maggiora

Matteo Renzi : "Giuseppe Conte sempre irritato - anche a tu per tu". Il retroscena : Non vuole staccare la spina al governo e Matteo Renzi lo dice chiaramente: "Basta con questa storia che io vorrei fare fuori Giuseppe Conte tra sei mesi. È una cavolata. Io adesso non farò la guerra al premier, ma ai micro-balzelli e alle complicazioni che sono tante previste da questo governo per l

Giuseppe Conte : "La manovra non torna in Cdm - è stata approvata da tutti. Chi non fa squadra fuori dal governo" : “Qui bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo”. Giuseppe Conte interviene duramente sulla manovra. A chi gli chiede cosa risponde ai 5 stelle che chiedono un nuovo vertice di maggioranza dice: “La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze ...

Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte : "Ma sa chi l'ha messo in quel posto?". Uno sfogo violentissimo : Un regolamento di conti con Giuseppe Conte, sulla manovra. Dietro la richiesta di un "vertice di maggioranza", forse addirittura "un nuovo CdM" e la retromarcia su Partite Iva e contanti, Luigi Di Maio si sta giocando una partita tutta politica. Leggi anche: "Un ultimatum al giorno...". Franceschi

Giuseppe Conte : “Il problema dei flussi migratori deve essere priorità della cassa comune europea” : Al secondo giorno di Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha parlato solo di flussi migratori, ma anche di turchia, dell'allargamento dell'Unione ad Albania e Macedonia e della manovra economica che è tornata ad essere tema di discussione sulla scena nazionale. "Quello che voglio chiarire è questo: non bisogna perdere di vista l’ampio disegno riformatore: avremo un fisco equo ed efficiente in cui tutti pagheranno, ma ...

Matteo Salvini - il retroscena : "Giuseppe Conte in tv contro di lui? Matteo Salvini lo sfonda" : È la settimana dei confronti televisivi. O meglio, del confronto televisivo: quello tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si è consumato martedì sera a Porta a Porta, arbitro su Rai 1 Bruno Vespa. Un duello tv che, in qualche misura, è al centro del retroscena tratteggiato da Augusto Minzolini su Il

Nicola Zingaretti - il retroscena : "Crisi di governo? Elezioni subito e Giuseppe Conte candidato premier" : Giù la maschera, Nicola Zingaretti. Da tempo il segretario del Pd corteggia in modo serratissimo il M5s, chiedendo un'alleanza strutturale con i grillini al fine di "scongiurare" il rischio che Matteo Salvini possa vincere le Elezioni (o, almeno, col fine di provare a scongiurare il trionfo leghista

Giuseppe Conte punta a una riforma dell’Irpef : “Ridurre le aliquote e abbassare pressione fiscale” : "Accorpare le due aliquote Irpef più basse, al 23% e al 27%, in una unica del 20% per i redditi fino a 28mila euro": ecco la riforma dell'Irpef che ha in mente Giuseppe Conte. Ma vale anche per i redditi pù alti: "L'obiettivo è abbassare le tasse pure ad autonomi e liberi professionisti, anche al di sopra dei 65mila euro". E mentre la maggioranza si agita nuovamente per una manovra appena approvata, Conte parla anche di coperture per la grande ...

Fuori dal Coro - urlo selvaggio di Mario Giordano : il nomignolo con cui irride il premier - Giuseppe Conte : Come sempre inContenibile. Si parla di Mario Giordano, sempre più one-man-show nel suo Fuori dal Coro. E lo è sin dall'introduzione della puntata, nel dettaglio quella andata in onda su Rete 4 mercoledì 16 ottobre. L'attacco? Un urlo selvaggio: "Donaaaatoooo! Donatooo Donato Donato". Giordano invoca

Luigi Di Maio - lo sfogo di Giuseppe Conte : "Matteo Renzi gli vuole far credere che sarà premier" : Matteo Renzi gioca d'astuzia. Almeno è quello che crede Giuseppe Conte, da settimane messo in guardia da tutti sul rottamatore fiorentino. A credere che il leader di Italia Viva possa ribaltare le sorti giallo-rosse sono gli stessi Renziani: "Tanto uno che fa il premier al suo posto si trova", dicon