Ghost Recon | Breakpoint | siete pronti a diventare dei Ghost?

Ghost Recon Breakpoint - l'orrore della guerra Tra Lupi e Fantasmi : Ghost Recon Breakpoint è uscito con un bel carico sulle spalle: replicare il successo di Wildlands, uscito due anni fa e capace di riportare in alto la saga dei videogiochi ispirati ai successi di Tom Clancy. Se l'ultimo titolo ha sorpreso per l'ottima modalità multiplayer che ha soddisfatto anche i fan più esigenti della serie, quest'anno Ubisoft voleva spingersi oltre, provando a confezionare lo sparatutto perfetto: divertente, spettacolare e ...

Ghost Recon Breakpoint : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo Ghost Recon Wildlands, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della saga disponibile di recente su PC, PS4 e Xbox One, con il quale abbiamo avuto il piacere di intrattenerci su quest’ultima piattaforma. Ghost Recon Breakpoint Recensione Ghost Recon Breakpoint vi porta in uno scenario inedito, con nuovi personaggi ed una storia che non ha collegamenti con il ...

Recensione di Ghost Recon Breakpoint per Xone : il gioco è simile alla versione per PS4 : Ghost Recon Breakpoint è disponibile sia per PlayStation 4 che per Xbox One. Inevitabile, dunque, fare un confronto tra la versione per Xone e quella per la piattaforma targata Sony. L'ultima edizione dello sparatutto open world di Ubisoft ha diversi punti favorevoli, ma nonostante ciò alcune caratteristiche risultano alquanto deludenti, dunque nel complesso questo titolo sembra aver fatto un passo indietro rispetto a Ghost Recon: ...

Ghost Recon : Breakpoint - 3 consigli per approcciarsi al gioco : Da qualche giorno è uscita l’ultima fatica di Ubisoft: Ghost Recon Breakpoint. Si tratta del sequel spirituale del fortunato Ghost Recon: Wildlands, sparatutto in terza persona incentrato sulla co-op tra giocatori. L’approccio a questa tipologia di giochi, di cui l’azienda francese è specialista grazie alle produzioni Tom Clancy’s, non è semplice. A differenza di sparatutto molto user friendly come Call of Duty, ...

Ghost Recon Breakpoint debutta al secondo posto nella classifica UK - ma le vendite sono inferiori a Wildlands : Le classifiche di vendita settimanali del Regno Unito sono disponibili, per gentile concessione di UKIE / Gfk Chart-Track (tramite GamesIndustry). FIFA 20 ha debuttato in cima alle classifiche la scorsa settimana con vendite solide e, per la settimana conclusasi il 5 ottobre, ha mantenuto il vantaggio, nonostante una nuova uscita piuttosto importante.Questa nuova uscita è Ghost Recon Breakpoint, che non ha avuto un brutto debutto. È al secondo ...

Ghost Recon Breakpoint - recensione : Sebbene non si trattasse di un videogioco perfetto, Ghost Recon: Wildlands ha avuto l'indiscutibile merito di aver restituito rilevanza allo storico marchio Ghost Recon, sopravvissuto alla parentesi di Phantoms, shooter free-to-play sfortunato e dimenticabile. Con Wildlands il publisher transalpino ha impresso un nuovo corso alla serie, una volontà valsa un buon successo in grado di rendere l'idea di un sequel ben più di un'ipotesi.Due anni e ...

Ghost Recon Breakpoint - recensione PS4 Pro : possibilità di sessioni multiplayer : Finalmente dopo giorni di gioco siamo pronti a recensire l'ultima fatica di Ubisoft, Ghost Recon: Breakpoint. Ci siamo presi un po' di tempo perchè recensire un gioco così grande e complesso non è semplice. Soprattutto dopo le promesse fatte da Ubisoft (esperienza profonda, meccanismi survival e FPS strategico) abbiamo voluto analizzare il titolo a fondo per capire se queste siano state mantenute o meno. Storia La storia di Ghost Recon ...

Ghost Recon Breakpoint : alcune delle microtransazioni sono state cancellate poiché non necessarie al lancio : All'inizio di questa settimana è iniziato l'accesso anticipato di Ghost Recon Breakpoint per i possessori di Gold e Ultimate Edition, nonché per quelli con Uplay Plus. Non appena i server sono andati online alcuni giocatori hanno notato come le microtransazioni coprissero ogni aspetto del gioco, permettendo così di comprare potenziamenti ed abilità con valuta reale.A quanto pare però si è trattato solo di un errore e ad annunciarlo è stata ...

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è ora disponibile : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è disponibile per la famiglia di prodotti Xbox One inclusa Xbox One X, Windows PC, PlayStation 4 e UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint verrà lanciato anche sulla piattaforma di nuova generazione Stadia, ma vediamo di seguito i dettagli nel comunicato ufficiale Ubisoft:Per celebrare il lancio del gioco, Ubisoft presenta "Essere un Ghost", un ...

Ghost Recon Breakpoint contiene microtransazioni pay-to-win : A quanto pare la mossa di Ubisoft di inserire le microtransazioni all'interno di Ghost Recon Breakpoint non sembra essere stata geniale. Dagli ultimi dettagli infatti, sembra che ogni aspetto di Breakpoint sia monetizzato.I giocatori in pratica possono utilizzare valuta reale per aggirare le parti fondamentali del gioco. Il potenziamento delle abilità, gli accessori per le armi, i moltiplicatori esperienza e persino i materiali: tutto è ...

