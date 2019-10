Uccide una madre con un martello per abusare della figlia dodicenne | condannato

Bari - pitbull azzanna e Uccide un cagnolino in una pizzeria del rione Japigia : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato ieri sera a Bari, precisamente nel rione Japigia, dove all'improvviso un pitbull sarebbe sfuggito al controllo del suo padrone e poi avrebbe fatto il suo ingresso in una pizzeria del posto, aggredendo e uccidendo un cagnolino di piccola taglia, ovvero un Yorkshire. Lo stesso sarebbe stato di proprietà del titolare dell'attività commerciale. Il molosso si trovava all'esterno, e all'improvviso è ...

Irrompe in casa dei vicini e Uccide a martellate una 52enne per stuprare la figlia 12enne : La donna era stata incaricata di fare il bucato per i proprietari di casa che erano via e aveva portato la figlia. L'uomo ha visto dalla finestra mamma e figlia, le ha seguite con una mazza e un martello, è entrato nell'abitazione dei vicini e le ha aggredite a sangue freddo uccidendo la 52enne e ferendo gravemente la piccola prima di stuprarla.Continua a leggere

Caino e Abele a Catania - spara e Uccide il fratello dopo una lite : Caino e Abele a Catania. Omicidio nel catanese. Un uomo di 34 anni ha ucciso il fratello al culmine di una lite. E' successo a Paternò

Omicidio nella notte a Paternò - Uccide il fratello dopo una lite per i soldi per la droga : Omicidio nella notte a Paternò (Catania). Andrea Befumo, trentaquattro anni, avrebbe ucciso con quattro colpi di arma da fuoco il fratello Paolo, quaranta anni. Lo avrebbe ucciso al culmine di una lite per la richiesta di denaro necessario per comprare droga. La tragedia è avvenuta in via Pergusa.Continua a leggere

Uccide i genitori - li chiude in camera e organizza una festa - quello che accade dopo è sconvolgente : Un ragazzo di 17 anni che abitava in Florida,Tyler Hadley ha deciso di Uccidere i genitori e subito dopo di organizzare una festa. Il ragazzo, con una lucidità incredibile, che viveva con i suoi genitori a Port St. Lucie, una cittadina costiera tra Orlando e Miami, è sempre stato visto dai vicini come un bravissimo ragazzo, molto seguito e amato dai genitori. Una sera il ragazzo ha perso la testa e ha ucciso prima la mamma Mary Jo, ...

Usa - poliziotto spara e Uccide una ragazza : Atatiana stava giocando in casa col nipotino : La morte di Atatiana Jefferson, 28enne del Texas, sta facendo molto discutere negli USA. Si tratta dell'ennesima afroamericana uccisa in circostanze sospette in un incidente innescato dall'intervento della polizia. .Continua a leggere

UNA VITA / Anticipazioni 12 ottobre : Cesareo Ucciderà Servante? : Una VITA, Anticipazioni 12 ottobre: Joaquin rivela al priore le ultime novità su Lucia; Samuel convince l'amica a mantenere il segreto.

15enne a scuola cerca di Uccidere con un’ascia una ragazzina di 12 anni - voleva diventare famoso : Un ragazzino di soli 15 anni è stato autore di un gesto atroce, per diventare “famoso”, si è presentato a scuola con un’ascia e aggredito una compagna di 12 anni. Il ragazzo aveva intenzione di uccidere la compagna. L’aggressione è avvenuta a Volsk una città russa delle regione di Saratov. Il ragazzo subito dopo l’aggressione ha lanciato sempre nell’istituto scolastico due molotov. La ragazzina aggredita è stata ricoverata ...

Una voce mi diceva di Uccidere! Il killer Stephan Meran chiede l'infermità mentale : "Ho sentito una voce prima di uccidere", avrebbe riferito il dominicano al medico della perizia psichiatrica: l'omicida non ricorderebbe nulla di quanto accaduto. Il legale della famiglia volerà in Germania alla ricerca di documentazione che possa comprovare lo stato mentale del proprio assistito. La via della perizia psichiatrica e del tentativo di ottenere l'infermità mentale del suo assistito è divenuta la priorità per Francesco Zacheo, ...

Il killer di Halle aveva pianificato l’attacco da una settimana : “Uccidere gli anti-bianchi ebrei” : Stephan Balliet, l'estremista neonazista di 27 anni che ieri ha ucciso due persone ad Halle, in Germania, aprendo il fuoco contro un negozio di kebab e una sinagoga, aveva pianificato l'attacco almeno una settimana fa, come dimostra il pdf con il suo manifesto antisemita che si può trovare online sui siti che fanno parte della galassia dell'estrema destra.Continua a leggere

Nino Di Matteo eletto al Csm senza essere mai iscritto a una corrente. Chi è il pm della Trattativa che Totò Riina voleva Uccidere : Totò Riina voleva fargli fare la fine del “primo tonno, il tonno buono“. voleva fare “un’esecuzione come eravamo a quel tempo a Palermo con i militari”: chiaro riferimento al periodo delle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dava fastidio al capo dei capi il lavoro di Nino Di Matteo, all’epoca sostituto procuratore di Palermo che indagava sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Ed è alla lotta ...

Una Vita anticipazioni 14-20 ottobre - Samuel Uccide il tutore della Alvarado : Nelle prossime puntate di Una Vita, che saranno trasmesse su Canale 5 nella settimana dal 14 al 20 ottobre, assisteremo ad un delitto commesso a mani nude da Samuel Alday. Tutto avrà inizio quando il fratello di Diego apprenderà le circostanze legate all'eredità sostanziosa di Lucia. Quest'ultima, infatti, scoprirà di essere la figlia di due marchesi. In realtà, sul passato della Alvarado si cela un dettaglio raccapricciante e a scoprirlo sarà ...

San Vito lo Capo - Pitt bull trancia un dito a una donna e Uccide un cagnolino : Scene di Panico a San Vito lo Capo. Una donna è stata morsa da un pit bull che ha cercato di difendere il suo cagnolino che è stato ucciso dallo stesso cane. L’ha cercato di difendere fino alla fine ma per il povero cagnolino non c’è stato nulla da fare e in più è stata azzannata dal Pitt bull. La vicenda si è consumata per le strade di San Vito lo Capo in piena movida. Attorno alle 23.30 di ieri notte un cane, di razza Pitt bull, ...

Brasile : 12enne abusa di una bimba autistica di 9 anni e la Uccide : Da San Paolo (Brasile) arriva la cronaca di una vicenda agghiacciante. Una bimba autistica di 9 anni è stata violentata ed uccisa da un ragazzino di soli 12 anni. La piccola, Raíssa Caparelli, era scomparsa domenica, mentre, con la famiglia, stava partecipando ad un evento benefico. Poco più tardi, in un bosco, è stata ritrovata senza vita. Il suo giovanissimo omicida ha confessato. La scomparsa della piccola Raissa Domenica 29 settembre, Raíssa ...