Compagni di scuola di Verdone rivive in Alice nella città

Melissa muore a 16 anni dopo un malore scuola : il dramma sotto gli occhi dei Compagni : Tragedia e choc in una scuola di Salerno questa mattina: una ragazza di 16 anni, Melissa La Rocca, studentessa di terza, è morta in classe all’Istituto ‘Genovesi-Da Vinci’. La sedicenne era in classe quando è stata colta da malore: secondo una prima ricostruzione, sarebbe svenuta quando era alla lavagna, e nel cadere avrebbe sbattuto la testa contro la cattedra.-- -- Un dramma avvenuto sotto gli occhi scioccati dei compagni di classe: la ...

Bambino di 5 anni violentato dai Compagni di scuola di 9 anni : «Gli dicevano "sei la nostra prostituta"» : È stato violentato da alcuni compagni di scuola mentre tornava a casa. Un Bambino di 5 anni è stato aggredito da alcuni ragazzi più grandi di lui, che frequentavano la sua stessa...

Studente pestato da due Compagni di scuola - batte la testa e muore a 13 anni : Una lite a scuola, il pugno sul volto e il dramma. Diego è morto a 13 anni per aver sbattuto la testa contro un pilastro di cemento durante un pestaggio messo in atto da due compagni di...

Bambino autistico espulso da scuola - le mamme dei Compagni esultano : “ Non si può sacrificare un’intera classe per un solo studente” : Una storia assurda e inconcepibile quella avvenuta in un istituto religioso argentino nel pieno centro di Buenos Aires. L’istituto di Sant’Antonio da Padova ha reso nota la notizia dell’espulsione da scuola di Bambino affetto da sindrome di Asperger. A farlo espellere sono state le mamme degli altri alunni che subito dopo la divulgazione della notizia hanno festeggiato sul loro gruppo di WhatsApp: “Finalmente una buona ...

Bimbo di 5 anni violentato a scuola dai Compagni : “Gli hanno detto ‘sei la nostra prostituta’” : La denuncia della mamma di un bambino di 5 anni arriva dal Sudafrica. Suo figlio sarebbe stato portato in una classe della scuola da un gruppo di compagni poco più grandi di lui e lì sarebbe stato spogliato e violentato. Il racconto della donna: “Preoccupata per lo stato di salute di mio figlio”.Continua a leggere

Torino : carabinieri e assistenti sociali prelevano bimbo davanti ai Compagni di scuola : Gli assistenti sociali della Circoscrizione 6 di Torino - accompagnati dai carabinieri - hanno prelevato un bambino di 11 anni che ieri mattina stava entrando a scuola a San Mauro Torinese. Il bimbo è stato tolto alla madre dopo una decisione del Tribunale.Continua a leggere

Casting e selezioni per la Scuola Autori di Mogol e un video di una Compagnia assicurativa : Sono ancora aperte le selezioni per un importante concorso destinato a 'compositori' di canzoni e poesie con Mogol come presidente di giuria. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un video di una compagnia di assicurazioni. Canzoni e poesie Sono tuttora aperte le selezioni per il 'Concorso CET Scuola Autori di Mogol'. La giuria sarà presieduta da Mogol, noto compositore, produttore e personaggio ...

Lecce - 15enne cade da motorino. I medici : “Nessuna attività cerebrale”. Compagni di scuola disperati : Elettroencefalograma piatto, questo il risultato degli ultimi esami a cui è stato sottoposto Alessandro C. Il giovane salentino venerdì scorso è stato coinvolto un incidente in scooter venerdì scorso: gli amici però non si arrendono; gli hanno dedicato le canzoni di Gemitaiz, il suo artista preferito, che ha pure risposto: "Sei nei nostri pensieri e ci auguriamo di ricevere buone notizie".Continua a leggere

Padova - mamma incita figlio di 11 anni a picchiare i Compagni a scuola : “Ammazzali dai!” : Due dodicenni recuperano il braccialetto di un ragazzino di prima media e glielo riconsegnano. Ma all'uscita di scuola la madre li prende a schiaffi e incita il figlio a fare lo stesso. Poi le minacce: "Veniamo a casa vostra e vi uccidiamo tutta la famiglia”. L'episodio è avvenuto in un istituto scolastico di Padova.Continua a leggere

Padova - incita figlio a picchiare Compagni scuola/ Mamma : "Vi uccidiamo la famiglia" : Padova, Mamma incita figlio a picchiare compagni scuola. "Picchiali ancora", gli dice. E poi: "Vi uccidiamo la famiglia". Intervengono quindi i carabinieri.

Ragazza viene “eletta” la più brutta dell’Istituto da molti suo Compagni di scuola - la sua risposta però è esemplare : Un gruppo di studenti ha lanciato un sondaggio su Ask.fm per far votare tutto l’istituto la studentessa più brutta. L’istituto è la Holy Trinity Regional High di Torbay in Canada e suoi studenti hanno “eletto”, quasi all’unanimità, come la Ragazza più brutta della scuola la 17enne Lynelle Cantwell. però la Ragazza ha risposto in modo esemplare alla sua elezione e alle tante critiche sul suo aspetto fisico avute sul sito. La ...