Conte | Io mi aspetto lealtàManovra che ci spinge nel futuro

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del governo nel green new deal | Dazi Usa? Ci farebbero male" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"

Giorgia Meloni - la lezione a Conte e Pd : "Aspetto ancora...". L'ordine impartito al popolo di FdI ad Atreju : I "nemici" Giuseppe Conte e Graziano Delrio ad Atreju, casa di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Cronaca di un incontro in bilico tra freddezza del pubblico, cortesie per gli ospiti e veleni tenuti dietro il palco. I sostenitori di FdI dicono di essere andati lì solo per ascoltare il premier unghe

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

