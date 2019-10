Un autobus è finito contro un albero a Roma 14 feriti | 5 in codice rosso

Un autobus è finito contro un albero a Roma. C'è una decina di feriti : Un autobus della linea 301 è andato a sbattere contro un albero in zona Cassia, a Roma, per cause ancora da accertare. Secondo quanto si apprende, una decina di passeggeri è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto alle 9, in via Cassia 484. Sul posto, oltre al 118, pattuglie del Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e 8 ambulanze. I feriti, tra i 10 e i 12, sarebbero in codice giallo. Nessuno, quindi, in ...