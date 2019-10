Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano gli aggiornamenti notturni e perdono una modalità

Un bel Pixel 4 al posto della pizza? Guardate che si è inventata Google : Google utilizza dei normali cartoni da pizza di Domino's Pizza per far testare a selezionati influencer le potenzialità della Motion Sense L'articolo Un bel Pixel 4 al posto della pizza? Guardate che si è inventata Google proviene da TuttoAndroid.

Motion Sense è la grande novità dei Google Pixel 4 : ecco quello che dovete sapere : Scopriamo i dettagli di funzionamento di Motion Sense, il sistema di gesture touchless implementato sui Pixel 4 grazie a Project Soli. L'articolo Motion Sense è la grande novità dei Google Pixel 4: ecco quello che dovete sapere proviene da TuttoAndroid.

La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per i Google Pixel 3 e 3a : Google conferma in via ufficiale che due fra le più interessanti funzionalità dei Google Pixel 4 saranno disponibili per i Google Pixel della precedente generazione, cioè per i Pixel 3. L'articolo La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per i Google Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per Google Pixel 3 e 3a : Google conferma in via ufficiale che due fra le più interessanti funzionalità dei Google Pixel 4 saranno disponibili per i Google Pixel della precedente generazione, cioè per i Pixel 3. L'articolo La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per Google Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

Google chiarisce subito gli aggiornamenti per Pixel 4 e Pixel 4 XL : Google ci tiene a essere sempre precisa sugli aggiornamenti per i suoi dispositivi e così mette subito le cose in chiaro anche con Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, poco dopo la loro presentazione. L'articolo Google chiarisce subito gli aggiornamenti per Pixel 4 e Pixel 4 XL proviene da TuttoAndroid.

Niente backup gratuito in qualità originale per i Google Pixel 4 - così come niente adattatore audio : Fino ai Pixel 3 Google regalava agli acquirenti la possibilità di stipare foto e video in qualità originale su Google Foto gratuitamente per circa tre anni L'articolo niente backup gratuito in qualità originale per i Google Pixel 4, così come niente adattatore audio proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 XL ha un display super : per DisplayMate batte i nuovi iPhone : displayMate ha assegnato a Google Pixel 4 XL il premio "Best Smartphone display Award": adesso è questo il display da battere. L'articolo Google Pixel 4 XL ha un display super: per displayMate batte i nuovi iPhone proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 saprà rilevare gli incidenti automobilistici e chiamare i soccorsi ma solo negli USA : Google ha confermato che Google Pixel 4 può contare su una feature capace di rilevare gli incidenti automobilistici ma sarà disponibile solo negli USA L'articolo Google Pixel 4 saprà rilevare gli incidenti automobilistici e chiamare i soccorsi ma solo negli USA proviene da TuttoAndroid.

Google Daydream - Clips e Pixel Buds giunti al capolinea e rimossi dal Google Store : Non che ce ne fosse bisogno, poiché gli ultimi mesi sono stati un chiaro segnale, però Google ha voluto confermare che Google Daydream è giunto al capolinea e quindi è stato dismesso. L'articolo Google Daydream, Clips e Pixel Buds giunti al capolinea e rimossi dal Google Store proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba : ecco di che cosa è capace : Durante la presentazione dei nuovi Pixel 4, Google si è soffermata a lungo sulle qualità fotografiche dei nuovi flagship, spiegando le novità. L'articolo La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba: ecco di che cosa è capace proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo già Google Pixel 4 e Pixel 4 XL fra le mani : l’anteprima video : Finalmente ci siamo, Google Pixel 4 XL è ufficiale e tra le nostre mani: gustatevi il nuovo smartphone di Google nella nostra video anteprima. L'articolo Abbiamo già Google Pixel 4 e Pixel 4 XL fra le mani: l’anteprima video proviene da TuttoAndroid.

Perché i Google Pixel 4 e 4 XL non hanno il lettore di impronte ma hanno la ricarica wireless : Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno la ricarica wireless, ma con una importante limitazione. Inoltre Big G ha scelto di rimuovere il sensore di impronte. Perché? Cerchiamo di capirlo. L'articolo Perché i Google Pixel 4 e 4 XL non hanno il lettore di impronte ma hanno la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

I nuovi Google Pixel 4 sono ufficiali (ma sapevamo già molto) : (Foto: Google) Corposo e attesissimo, l’evento Google del 15 ottobre 2019 ha svelato gli ormai più che noti Pixel 4 e Pixel 4 Xl, oltre che tutta una costellazione di altri prodotti come Pixelbook Go, Pixel Buds e accessori Nest per la casa connessa – come il piccolo e potente Nest Mini che arriverà anche in Italia. Di seguito abbiamo radunato tutto ciò che c’è da sapere. Pixel 4 e Pixel 4 Xl (Foto: Google) Gli smartphone con più ...

Google Pixel 4 e 4 XL - Nest Mini - Pixel Buds 2 e le custodie in tessuto sono sul Google Store italiano : Google è stata veloce, questa volta, e così Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel Buds 2, Google Nest Mini e le custodie per i Google Pixel 4 sono già online nel Google Store italiano. L'articolo Google Pixel 4 e 4 XL, Nest Mini, Pixel Buds 2 e le custodie in tessuto sono sul Google Store italiano proviene da TuttoAndroid.