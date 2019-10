Matteo Salvini e Matteo Renzi | da Vespa per far fuori Conte | Per lui prima la

Matteo Salvini a Porta a porta umilia Renzi : "Tu al 4% - io...". Gli sbatte la verità in faccia : "Che cosa sei" : "Tu sei al 4%, io al 33". A Matteo Salvini bastano questi numeri per rispondere a Matteo Renzi negli studi di porta a porta. Il leader di Italia Viva ha attaccato violentemente il capo della Lega ed ex vicepremier: "È 27 anni che fa politica, non ha portato a casa nulla, Salvini. Solo spot. La sua è

Matteo Salvini a Renzi : si è inventato governo : 19.15 "Il governo è nato per non far votare gli italiani,sennò vince la Lega. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura". Così Salvini a Renzi, nel "duello" a Porta a Porta. "Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto",dice il leader Lega. "Sono un uomo di parola: sui migranti, sulla legge Fornero.Quando ho visto che il M5S non mi faceva fare la flat tax ho detto che preferivo farla con gli ...

Matteo contro Matteo : sfida in tv tra Renzi e Salvini : "Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi" ricorda Bruno Vespa in apertura del...

Matteo Salvini e Matteo Renzi a Porta a porta - soffiata prima della registrazione : questi se le danno : "Nessun contatto" tra Matteo Salvini e Matteo Renzi in vista della sfida di questa sera a porta a porta. A confermarlo fonti del governo. Segno che i due contendenti se le "daranno di santa ragione", senza troppi formalismi e carinerie, e soprattutto senza nessun "accordo tra gentiluomini" prestabil

Matteo Salvini - operazione "spallata al governo" : i dieci senatori M5s pronti a passare alla Lega : Ci sono dieci grillini pronti a lasciare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle per la Lega. Non si sanno ancora i nomi ma si tratta di dieci senatori, forse di più. Matteo Salvini sta mettendo in atto l'operazione "spallata al governo". Che comincia sabato 19 a Roma con la manifestazione della Lega

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il confronto diretto voluto dai due Matteo per “oscurare” il governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...

Stefano Fassina su Quota 100 : "Non toccatela - pronto a fare le barricate con Matteo Salvini" : Toccare Quota 100? Una follia. Per tutti tranne che per Matteo Renzi e Italia Viva, che ne invocano l'abolizione totale. Da par suo, Renzi, ha bollato la proposta proprio con quella emblematica parolina: "Follia". E il fatto che sia una mattata lo conferma anche Giuseppe Conte, il quale ha tagliato

Matteo Renzi e Salvini a Porta a Porta - "zero regole" da Bruno Vespa : perché trema Giuseppe Conte : Matteo Salvini contro Matteo Renzi. Il duello che andrà in onda stasera 15 ottobre da Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1 durerà 75 minuti e non ci saranno regole: né timing per le risposte né alcun diritto di replica. Tantomeno la claque. Solo i due sfidanti, il conduttore e i giornalisti in studi

Il match in tv dei due Matteo : Renzi punta a fare l’anti-Salvini ma l’avversario è Conte : Settantacinque minuti di confronto tra Renzi e Salvini in seconda serata. La prima mezz’ora soli con Bruno Vespa sulle poltrone bianche di Porta a porta, poi con altri due direttori a fare domande incrociate: Maurizio Molinari della Stampa e Michele Brambilla del Quotidiano nazionale

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - inversione di tendenza per la Lega : dove vola Matteo Salvini : Il calo certificato dal precedente Sondaggio Tecnè è finito. L'inversione di tendenza è radicale: Matteo Salvini e la Lega mettono il turbo. È quanto emerge dall'ultima rilevazione proposta nel corso di Quarta Repubblica, il talk-show del lunedì sera condotto da Nicola Porro su Rete 4. Con la compli

Renzi contro Salvini - da Vespa oggi duello tra i Matteo ‘diversi’ : Settantacinque minuti 'Matteo contro Matteo'. Nella settimana che li vedra' entrambi protagonisti, nel week end, con il battesimo del nuovo movimento 'Italia viva' alla Leopolda, per il primo, e l'investitura della piazza romana a consacrare la sua leadership nel centrodestra, per il secondo, Matteo Renzi e Matteo Salvini si 'sfidano', stasera, ospiti di Bruno Vespa e 'Porta a porta', nel loro primo duello televisivo. Appuntamento alle 18 per la ...