Google mostra i suoi nuovi dispositivi Arriva il Pixel 4 e i prodotti per la casa

La fotocamera di Google Pixel 4 XL mostra pregi e difetti in questo video : Scopriamo le prestazioni foto e video di Google Pixel 4 XL in questo breve video , dove viene messo a confronto con Samsung Galaxy Note 10+.

Google Earth ora mostra le nuvole animate delle ultime 24 ore anche su Android : Google Earth ha aggiunto un nuovo livello di animazione delle nuvole relativo alle ultime 24 ore in base ai modelli meteorologici in tutto il mondo. I dati sulle nuvole provengono dal US Naval Research Laboratory e si basano su un'immagine da 40 MP composta da sette satelliti.

Google Pixel 4 si mostra in una "video presentazione" non ufficiale : Google Pixel 4 si mostra in nuovi render e in una sorta di video presentazione non ufficiale, che ne conferma il design visto finora e i tratti distintivi.