De Siervo | «Se non arriveranno offerte soddisfacenti la Lega è pronta a procedere col suo

De Siervo : “Non mi risulta un’indagine della Procura federale su Micciché” : «A me, onestamente, non risulta». L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo commenta così, in una intervista a La Verità, le indiscrezioni sulla presunta indagine della Procura Figc sull’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A il 19 marzo 2018. In particolare, secondo quanto riportato da Business Insider, si sarebbe puntato il dito sul fatto che Micciché non aveva lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata ...

