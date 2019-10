Brescia | sigilli al canile lager

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Salvatore Di Stefano I militari hanno rinvenuto 37 animali all'interno di un capannone sito in aperta campagna, 5 dei quali in gravi condizioni di salute. Il proprietario dell'attività abusiva è stato denunciato Venerdì scorso i carabinieri della compagnia di Verolanuova, in cooperazione con le guardie ecozoofile di, hanno posto iad un capannone sito dalle parti di Mairano (frazione Pievedizio), in aperta campagnana, risultato poi essere una vera e propria pensione abusiva per cani. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera i carabinieri sono andati a colpo sicuro grazie a numerose segnalazioni di cittadini dallo spiccato senso civico. All'interno del capannone i militari hanno rinvenuto 37 animali, 5 dei quali in gravi condizioni di salute, tutti chiusi all'interno di box di media grandezza. Il responsabile del ricovero, un 40enne del posto, ...