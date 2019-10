IKEA punta ancora di più sull’offerta smart home per il futuro

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 12 ottobre 2019)vuole rendere più semplice la gestione della casa intelligente e soprattutto rendere disponibili i prodotti per questo segmento a un prezzo più attraente, in quanto larappresenta per la società un grande investimento per il. L'articolodi più sull’offertaper ilproviene da TuttoAndroid.

DettagliVisual : IKEA pensa al futuro e punta tutto sulla casa intelligente -