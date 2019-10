Non solo Darkborn | lo studio di ex sviluppatori di Battlefield e PayDay sta lavorando a

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Funcom pubblicherà un nuovo titolo in sviluppo presso The Outsiders, unofondato dall'ex sviluppatore di DICE David Goldfarb e dall'ex director di2 Benjamin Cousins.Il team è attualmente impegnato su un titolo non ancora annunciato.Secondo il publisher, lo sviluppatore con sede in Svezia staa un gioco originale previsto in uscita per PC e console (non specificate). Non sono state fornite informazioni aggiuntive in merito.Leggi altro...

matteosalvinimi : Non lo dicono solo i sondaggi 'ufficiali', lo dicono le impressioni che ho raccolto sul campo dalle migliaia di per… - nzingaretti : L’azione militare unilaterale che la Turchia sta portando avanti è inaccettabile. Chiediamo massimo impegno di Gove… - luigidimaio : Non è stato colpito solo il popolo ebraico in Germania, è stata colpita tutta l’Europa. L’Italia è vicina al dolore… -