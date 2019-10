Le Iene | scherzo ad Alvin che sbotta | “Ma che ca**o fai?” VIDEO

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)e lode Le: il conduttore di EuroGames in panico eNel mirino dellode Le, ad opera degli inviati Corti e Onnis, è finito. Al conduttore di EuroGames, al fianco di Ilary Blasi, è stato fatto credere di fargli provare un’esperienza ad alta quota. Le duehanno approfittato della presenza dia Giù in 60 secondi di Veronica Ruggeri che prevede il lancio di vari personaggi famosi col paracadute. Buttarsi da una quota di 5000 metri di altezza può essere un evento molto stressante per chi non è abituato. Peggio è affidare la propria vita nelle mani tremolanti di due istruttori ubriachi. Accortosi che uno di questi fosse ubriaco,to: “Ma chefai? Min**ia, sei ancora ubriaco fracido” Una brutta disavventura, dunque, perdi EuroGames, che ha vissuto momenti di tensione dopo una cena trascorsa in ...

