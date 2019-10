Siamo uomini d’amore | l' editoriale del direttore

Mondiali ciclismo 2019 – Domani la prova in linea elite uomini - Cassani ci crede : “Siamo pronti per questa sfida” : Nella conferenza stampa prima del grande giorno il tecnico azzurro ha ricordato che questa è la Nazionale migliore che si potesse schierare e che nonostante il percorso difficile tutto può succedere L’ultimo giorno prima del grande giorno: oggi a Harrogate, presso il Cedar Court Hotel, sede della Nazionale, Davide Cassani ha tenuto il tradizionale incontro con la stampa prima della prova in linea. Presenti anche il Presidente della ...

“Ci Siamo lasciati - vi chiedo rispetto”. Uomini e Donne - clamoroso addio della storica coppia : la conferma arriva proprio da lei : Nascite, matrimoni e clamorosi addii. Il programma di Uomini e Donne ci ha abituati a tantissimi gossip da quando ha iniziato ad andare in onda su Canale Cinque. Nel corso degli anni, infatti, grazie a Maria De Filippi tantissime coppie sono convolate a nozze e hanno avuto figli. Gli ultimi in ordine di tempo sono Jara e Nicola del Trono Over. Il 24 settembre i due sono diventati genitori e la notizia, come spesso capita, è stata data ...

"Viviamo nella cultura del maschio che deve trattare la donna come proprietà. Noi uomini Siamo fra i primi imputati per il nostro silenzio" : “Scrivere per me è stata una terapia. È stato mettere la testa oltre la vergogna, perché la vergogna uccide moltissime persone. Il mio esordio era un ritratto davanti allo specchio: è stato doloroso, ma anche terapeutico”.Parla così Pino Roveredo – autore di quasi venti libri, vincitore nel 2005 del Premio Campiello con lo splendido “Mandami a dire”. nella sua storia Roveredo - con ...

Uomini e donne - Costantino Vitagliano e l?incontro con Alessandra Pierelli : «Si - ci Siamo rivisti?» : Costantino Vitagliano torna a parlare della sua storica ex, Alessandra Pierelli. I due con la loro storia sono stati grandi protagonisti del programma ?Uomini e donne? ma finita la...