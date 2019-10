SCUOLA ' Friday for Future' | andateci voi | Gaber e l' Ilva valgono più di Greta

Oggi è un Fridays for future - ovvero “come marinare la SCUOLA con la scusa del Clima” : Si chiama Fridays for future, ed è un modo facile, veloce e sicuro per marinare la scuola senza subire canzonature di sorta da parte di genitori e insegnanti. Perché ‘salvare il mondo dal cambiamento climatico’ – cosa peraltro fattibilissima solo grazie ad una manifestazione in piazza – è più importante che andare a scuola e imparare qualcosa di questo mondo, ovviamente. Ma attenzione, perché ciò che è scritto in queste ...