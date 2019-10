Golem per PSVR di Marty O' Donnell e altri ex sviluppatori di Halo ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019)verrà lanciato in tutto il mondo per PlayStation VR tramite PlayStation Store il 12 novembre, lo hanno annunciato il publisher Perp Games e lo sviluppatore Highwire Games. In Europa, un'edizione fisica verrà lanciata l'8 novembre. Costruito da un team di veterani del settore di livello mondiale e descritto da Polygon come un "superteam di",è uno dei giochi più attesi dell'anno.Con musiche del pluripremiato compositoreO', ideatore della colonna sonora die Destiny, e con il game design di Jaime Griesemer, game designer die Destiny,ha un pedigree di classe mondiale per essere un titolo di punta per PlayStation VR.Leggi altro...

