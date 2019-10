Funzionario entra col coltello in prefettura a Parigi e uccide quattro persone

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019)sono rimaste uccise a coltellate in un attacco nelladi. L’assalitore - unamministrativo dellastessa - è stato ucciso dalla polizia. Per colpire le sue vittime avrebbe usato unin ceramica. Al momento, gli inquirenti sembrano “privilegiare la pista di un conflitto interno” piuttosto che un’azione di stampo terroristico, riferiscono fonti citate da BFM-TV.Secondo quanto scrive Le Figaro, l’aggressore è un 45enne portatore di handicap, nato a Fort-de-France. L’uomo ha attaccato cinquendone, prima di essere lui stesso ucciso da un poliziotto. L’attacco è avvenuto nei locali della direzione intelligence delladi polizia (Drpp) dove l’aggressore lavorava come agente amministrativo.Tutti i ponti intorno ...

