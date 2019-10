Fermo | uomo armato di roncola semina il panico in centro | minacce ai passanti | anche

Fermo - uomo armato di roncola semina il panico in centro. Fermato dalle forze dell’ordine dopo tre segnalazioni : Per un’ora e mezzo ha seminato il panico lungo viale Trento, a Fermo, urlando sotto la pioggia con in pugno una roncola e minacciando le auto di passaggio e terrorizzato i presenti. Quando sul posto sono arrivati polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, l’uomo, un nigeriano, è fuggito a piedi prima di essere catturato a Fosso Vallescura. “Si tratta di un irregolare – ha dichiarato all’Ansa il sindaco Paolo ...