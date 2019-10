Tik Tok app | cos' è e come funziona

Fenomeno TikTok - i segreti dell’app dei record : “Oltre il lip sync - siamo una fabbrica di talenti” : Ad agosto è stata la piattaforma più scaricata nel mondo e mentre il pubblico si allarga e l’età sale arrivano celebrità come Fiorello e Michelle Hunziker, brand e organizzazioni. L’intervista col capo europeo

Perché TikTok ha il successo che ha : Il New Yorker racconta come un social network cinese sia diventato il più usato da centinaia di milioni di adolescenti nel mondo, Italia compresa

Grande successo per la prima TikTok Challenge di Condé Nast : La prima TikTok Challenge di Condé Nast Italia #pastnowfuture su Glamour Italia in partnership con @TikTok_it ha generato 5 MIO visualizzazioni per oltre 5000 video caricati coinvolgendo molti creator di TikTok, celeb e influencer per oltre 18 MIO tra fan e follower. Tra loro, Alessandro Enriquez, Annie Mazzola, Filippo Bologni, Daniela Zuccotti, Maria Campadel, Simone Guidarelli, Marzia Peragine, Erica Vitulano oltre a Maryna, Jessica Brugali, ...

"Così la censura cinese si abbatte su TikTok" : Dal Guardian le indiscrezioni sulle linee guida internet per la moderazione. Vietati contenuti a tema politico e religioso, che vengono eliminati in base a un elenco di casi esemplari da Tienanmen al Tibet. Ma la società nega: "La nostra policy è stata rivista e aggiornata"

E' TikTok l'app più scaricata nel mondo : 63 milioni ad agosto : Si chiama TikTok l'app più scaricata a livello mondiale. Tra le app più scaricate ci sono sempre state quelle di proprietà di Facebook

Preferisco ascoltare l’attesissimo album dei Tool piuttosto che Lil Nas X - anzi fan*ulo allo streaming e a TikTok! : Non mi è mai piaciuto lo steampunk. O meglio, ho sempre provato una sorta di attrazione mentale per le istanze dello steampunk, ma non sono mai riuscito a apprezzare davvero uno dei romanzi che in questa particolare branca della fantascienza è incluso. L'idea di un passato vittoriano, poi è chiaro che ci sono anche altre declinazioni, ma l'era vittoriana è quella principalmente attenzionata dagli autori steampunk, nel quale finiscono aspetti ...

TikTok - al via la prima challenge con Condé Nast : Tik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeAl via la prima challenge di TikTok in collaborazione con Glamour. Ispirata dal tema della «Nostalgia», fil rouge del nuovo numero del magazine in edicola dal 17 settembre, la sfida è ufficialmente aperta a tutti. Basta mettere in gioco i propri ricordi più belli. Quelli legati alla propria ...

La prima TikTok Challenge di Condé Nast : #PastNowFuture : In un’epoca in cui il passato è sempre più di moda – alcuni la chiamano retromania – non resta che immedesimarsi nello scorrere del tempo, e dedicargli una sfida speciale. Come ad esempio la prima Challenge di TikTok e Glamour: #PastNowFuture. Il numero di Glamour di ottobre in edicola da oggi, 17 settembre, è tutto dedicato al tema della nostalgia, uno dei temi più onnipresenti della produzione culturale e di intrattenimento di questi ...

Instagram studia le clip in stile TikTok : clips, la nuova funzionalità di Instagram clone di quella di TikTok (Fonte: https://wongmjane.com/) Instagram già in passato ha preso ispirazione da Snapchat per realizzare le sue Stories. Ora sembra che il social network abbia notato la popolarità di una modalità dei micro video di TikTok e l’abbia fatta sua. Instagram sta lavorando a una funzionalità chiamata “clips” che consentirà agli utenti di registrare più segmenti di video all’interno di ...

TikTok in Italia - il social video per bambini che divide i grandi : I piccoli cantano, recitano e ballano attraverso il filtro di TikTok, il social network cinese lanciato nel settembre 2016. I TikToker da decine di migliaia di follower: "Ci libera la fantasia, ci divertiamo tantissimo". Ma la psicoterapeuta: "Attenzione ai bambini nella fase...

In Cina gli uiguri cercano i parenti arrestati su TikTok : TikTok (Getty Images) Gli uiguri, minoranza islamica radicata in Cina, hanno iniziato a usare il popolare social network TikTok per cercare i propri cari, spariti nei campi di rieducazione dello Xinjiang, come riporta il Guardian. Da alcuni anni questa etnia di origine turca, che vive nell’area nordoccidentale della Cina, è diventata vittima di continui arresti e rastrellamenti, volti a indebolirne l’indole separatista. Nonostante le continue ...